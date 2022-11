Más del 60 por ciento de las colonias en SGS, carecen del abasto de agua potable

En Soledad de Graciano Sánchez más del 60 por ciento de la población, tiene problemas con el abasto de agua, una cifra que cada día se eleva más, por lo que el incremento en la tarifa que pretende el Interapas, es calificado como injusto y exagerado, por lo que no lo aceptará la ciudadanía.

Así lo reconoció el regidor Antonio Zamarripa, presidente de la Comisión del Agua en el cabildo soledense, para quien no se puede pagar más, por algo que no se tiene, como es el caso del agua y que incluso, puede generar un gasto extra, porque quien no tiene agua en su casa, tiene que pagar por pipas, para poder acceder al vital líquido.

“Definitivamente no se puede pagar más por algo que no se tiene, más del 60 por ciento de las colonias de Soledad de Graciano Sánchez tiene problemas por el abasto de agua, hay algunas que ya son más de tres años, como en San José, sin que les llegue una sola gota, otras que en unas calles si tienen agua y en otras no, como en Los Fresnos, entonces no puede incrementar un servicio que no se tiene”.

Del consenso al que busca llegar el alcalde de la capital Enrique Galindo, para poder aprobar el incremento, el regidor de Soledad dijo que aunque se hiciera, la gente no quiere que se apruebe, porque no tiene agua e incluso se están afectando a los sectores vulnerables, que aunque no tengan una gota de agua en su llave, pagan sus recibos, para no tener deudas.