Llaman a ciudadanos a ser más responsables y no contaminar

El diputado Eloy Franklin Sarabia dijo que no es casualidad que en la capital del estado se recojan 18 toneladas diarias de basura además de que existan drenajes colapsados, debido a que todavía hay muchas personas que tiran los desechos en la vía públicas e incurren en diversas acciones que generan contaminación.

Pero no solamente es el tirar basura, es tener vehículos no aptos para circular, prender carbón los fines de semana todo el día para vender alimentos, arrojar aceites a las alcantarillas, no barrer el frente de la casa y otras pequeñas y grandes acciones que, en conjunto, afectan al medio ambiente.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, dijo que mas que aplicar nuevas sanciones se deben llevar a cabo las existentes y es el ayuntamiento de la capital quien tiene esas facultades en su Ley Orgánica a través de las direcciones de Protección Civil y de Ecología.

“Sería cuestión de que las cuadrillas que se encargan de supervisar sus áreas se pusieran a trabajar y aplicar lo que dice el ordenamiento”.

Afirmó Franklin Sarabia que el trabajo de barrido en el centro histórico, partes de la zona industrial, los siete barrios y otras zonas de la capital, han dejado al descubierto drenajes colapsados donde hay hasta colchones, bicicletas, juguetes, muebles, grasa, aceites y demás elementos.

El llamado es a la conciencia de los ciudadanos, que debemos todos poner mas de nuestra parte, hay que coadyuvar con acciones de responsabilidad empezando por nuestro entorno inmediato, como barrer el frente de la casa, tirar la basura en los camiones y de ahí en adelante todo empezara a cambiar.

