Jornada de Vacunación Antirrábica en Soledad: requisitos y dónde es la aplicación

Soledad de Graciano Sánchez, ha iniciado una campaña de salud para el bienestar de sus habitantes de cuatro patas, en donde ha dado un paso valiente para proteger a los fieles amigos caninos y felinos.

Con el objetivo de salvaguardar la salud pública, controlar la propagación de la rabia y mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros peludos, el Gobierno Municipal ha puesto en marcha una jornada de vacunación antirrábica gratuita.

Teresa Zúñiga Maldonado, titular de la Dirección de Ecología, señaló que hasta la fecha, se han administrado 350 dosis a perros y gatos en el módulo ubicado en el área recreativa “El Refugio”, un rincón de el fraccionamiento La Libertad.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“Estas jornadas de vacunación no conocen límites geográficos. Se despliegan de manera itinerante por las colonias de Soledad y llegan hasta la Cabecera Municipal. ¿El único requisito para participar? Que las mascotas tengan al menos cuatro semanas de edad”.

Zúñiga Maldonado explicó que el biológico utilizado es seguro para animales en cualquier etapa y lo mejor de todo: no se necesita registro previo ni cita.

También recalcó la importancia de esta práctica. No obstante, también nos recordó que no siempre es posible aplicar una vacuna. Por ejemplo, ciertas vacunas no son recomendables para ciertos animales según sus condiciones de salud.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“Antes de tomar cualquier decisión, es fundamental consultar a los profesionales de la salud. Ellos guiarán el camino hacia la protección y el cuidado adecuado. Las vacunas pueden generar efectos secundarios temporales”

De igual modo explicó que la rabia, es algo amenazante, pues se trata de una enfermedad mortal. Se propaga a través de mordeduras, además de la existencia de otras enfermedades que se trasmiten con arañazos de animales infectados, especialmente perros y gatos.

“Nuestros compañeros peludos merecen una vida libre de este peligro. Por eso, la lucha contra la rabia es una causa común, una promesa de amor y cuidado.

También agradecemos a los veterinarios que trabajan incansablemente para proteger a quienes no pueden hablar pero sí nos llenan de amor”.