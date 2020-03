Interapas atiende rezago de 9 años en Soledad

En más de un año que tiene la actual administración de Interapas en Soledad, se ha trabajado en lo que no se hizo en nueve años atrás, principalmente en rehabilitación de pozos, mejorando el abasto del vital líquido en un 300 por ciento.

Así lo aseguró la delegada el organismo, Natalia Castillo Vera, tras aseverar que si personas dicen que no tienen el servicio es porque tienen el servicio "cortado" por adeudos anteriores, “tenemos campañas de concientización para que liquiden sus adeudos o hagan convenios, es importante que se regularicen para que tengan el servicio”, precisó.

Entre las medidas implementadas está precisamente el mantenimiento y rehabilitación tanto de pozos como piletas, este conjunto de operaciones ha permitido mantener la conducción del agua a las colonias.

Añadió que en el caso de los pozos de agua, el objetivo es mantener en buen estado la estructura y los equipos de bombeo o de perforación de pozos, así como controlar y mantener la buena calidad del agua extraída.

“Cada vez que se rehabilita un pozo, evidentemente el agua en la red baja, y no hay prisión, pero esto es hasta que se terminan los trabajos”, indicó Vera Castillo, señalando además que el 70 por ciento de las colonias tienen servicio de agua potable.

Ejemplificó que recientemente en el pozo abastece a la colonia Praderas del Maurel, fue conectado directamente a la red y se rehabilitó además la pileta porque tenía fugas, se estaba perdiendo por cada 10 litros de agua, 5, lo cual ya fue corregido.

Otro caso, detalló la funcionaria, fue el de la calle Jesús Yurem, cuyos vecinos se molestaron, “y no es que no tengan agua, es que el agua está red y no tiene la misma presión”, indicó.

En tanto que, los que no tienen el servicio es porque está suspendido, como se mencionó arriba por falta de liquidez, mientras que otro sector lo recibe a través de pipas.