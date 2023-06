Inicia Festival de las Flores en Soledad: esperan la visita de 15 mil personas

Soledad de Graciano Sánchez celebra diez años del Festival de las Flores, que se lleva a cabo en la plaza principal del municipio, se estima atraerá a más de 15 mil personas, convirtiéndose en una actividad que impulsa la economía local a través del turismo y el comercio, el cual se llevará a cabo del 30 de junio al 17 de junio.

La alcaldesa Leonor Noyola Cervantes dijo que este evento se convierte en una fiesta familiar multicolor que estará abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche, el cual que permite mostrar todo lo que tiene el municipio, desde su gastronomía, hasta su cultura.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Iniciamos con el Festival de las Flores, que es una de las actividades que se realiza desde hace diez años, el cual catapulta a nuestro municipio, porque impulsa rubros como el turismo y el comercio, gracias a la visita de gente no solo de otros municipios, sino de otros estados, como Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Zacatecas, así como gente del extranjero que me he encontrado visitando Soledad” dijo en entrevista.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En donde señaló que para la edición 2023, en la que se cumplen diez años de este evento, se tiene contemplada la participación de más de 130 expositores y productores de flores, plantas, productos del campo, así como de otros productos relacionados con el cuidado de las plantas, originarios de Soledad de Graciano Sánchez, de otros municipios, así como de otras entidades, como son Morelos, Michoacán, Tlaxcala, la Ciudad de México, entre otros.

Cuestionada sobre las actividades que se estarán llevando a cabo, Noyola Cervantes dijo que habrá talleres como herbolaria básica, diseño de huertos de traspatio, flor de papel; también se contará con una exposición de fotografía, conferencias y pláticas referentes a este tema y la oferta de nieves artesanales.