Habilitar tumbas para fallecidos de Covid-19, hasta que lo pida Salud: Alcalde

Solo en el peor de los escenarios el Ayuntamiento de Soledad se preparará con habilitar tumbas o fosas comunes de fallecidos por Covid-19, y será por instrucciones de autoridades sanitarias del estado.

Así lo informó para El Sol de San Luis, el alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte, tras pregunta expresa si el gobierno municipal que preside, se prepara para recibir en los panteones locales los cuerpos por contagio de la enfermedad, señalando que por el momento los camposantos están preparados para los fallecimientos habituales.

“La autoridad sanitaria nos indicará si en algún momento somos rebasados, y eso es en el peor de los escenarios, se tendrían que hacer fosas comunes, no hay velorios, no hay misas, no hay sepelios y si son enfermos de defunciones por covid con mayor razón, nada más se les toma un dato para el registro civil y se van directamente a la sepultura o a la cremación según sea el caso”, declaró.

El munícipe reiteró que no hay un orden del sector Salud en ese sentido, y sólo si son rebasados se habilitarán más tumbas o a fosas comunes, según sea el caso, “hoy la vida nos lleva a esta contingencia y a este tema tan fuerte.. todos tenemos familia, hay que concientizarnos, porque sigue habiendo mucha gente que no entiende, que no comprende o que no quiere entender, creen que no va a pasar nada, ya no podemos ser tan tontos, por no decirles de otra manera, no arriesguemos a nuestras familias”, finalizó.

Por otro lado, cabe mencionar que el municipio cuenta con cuatro panteones municipales siendo, El Señor de la Misericordia, en la colonia Las Flores; “Nuestra Señora el Refugio”, en Las Higueras; otro más ubicado en la comunidad Estación Ventura, y el último de reciente creación, El Varial, ubicado en la zona rural de Estación Techa. Otro camposanto, pero privado es el El Morro, ubicado en la colonia del mismo nombre.