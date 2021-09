[En video] ¡Otra más del Interapas! Se atasca vehículo en obras inconclusas

Soledad de Graciano Sánchez.- Debido a un drenaje colapsado el Organismo Operador de Agua Potable Interapas, se ve en la necesidad de abrir alcantarillas, pero esta situación pone en peligro a automovilistas que circulan en la calle, ya que se tardan días en arreglar los desperfectos y sin señalización.

Ejemplo de lo anterior ocurre en la esquina de las calles Zaragoza y Lerdo de Tejada, en la zona Centro, en donde hay dos alcantarillas abiertas, sin ningún tipo de señalización, y solo un cúmulo de tierra y piedras.

Los hoyancos están al aire libre, y de acuerdo a los comerciantes de la zona esta situación ya tiene alrededor de una semana y no se ha reparado; justo ayer este matutino fue testigo cuando una conductora cayó en una de las alcantarillas, afortunadamente no hubo daños, sin embargo no es la primera vez que cae un automotor en la zona.

La conductora de forma repentina sintió un movimiento brusco en el volante cuando circulaba sobre la calle Zaragoza, pretendiendo dar vuelta la izquierda, para incorporarse a Lerdo de Tejada, después le resultó imposible acelerar y mover su unidad; al bajar de la unidad del vehículo observó, que ambas ruedas habían caído en el costado de la alcantarilla abierta, sin tapa, pero fue auxiliada por dos personas.

