Grandes pendientes deja Nava Palacios, acusa regidor Azuara

“Múltiples pendientes” en seguridad, obra pública, laudos, ambulantaje y otros, deja el alcalde capitalino, Francisco Xavier Nava Palacios al concluir su administración, acusó el regidor Christian Iván Azuara Azuara.

El edil lamentó que no se hayan resuelto problemas que se enfrentaron desde el inicio del trienio, como lo fue en el tema de la seguridad donde lo poco que se hizo no sirvió para algo, como las cámaras de vigilancia o las lámparas que se instalaron bajo que no contribuyeron a disminuir la operación de la delincuencia.

En lo que se refiere al abasto de agua, la situación es similar, pues tampoco se notaron mejoras, aunado a las constantes fracturas en el acueducto de El Realito y la desorganizada respuesta a los usuarios afectados.

Azuara Azuara citó también los pendientes en obra pública, así como en materia de comercio informal, que llegó al grado de elevar severos reclamos del comercio establecido debido a su crecimiento. El regidor consideró que también hubo fallas en la respuesta oficial ante la pandemia por el Covid-19.

Con relación a la obra pública, mencionó que salta a la vista la incapacidad para responder a los reclamos ciudadanos para la mejora de las calles y avenidas de la ciudad. Asimismo, hay obras que quedarán pendientes de terminar.

Cabe citar que Azuara Azuara denunció hace unos días la subasta de última hora de más de 17 mil bienes municipales autorizada por la segunda Sindicatura, y de la que hasta el momento no ha sido informado, mucho menos del destino que se le dará a los recursos que se obtengan.

