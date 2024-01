En Soledad se desperdicia el 50% del agua potable

Derivado del deterioro que registran las tuberías que hay en el municipio, se estima que es alrededor del 50 por ciento del agua que debería de llegar a los hogares la que se queda en el trayecto, lo que hace evidente la necesidad de que se invierta en e rubro infraestructura en Soledad de Graciano Sánchez, para así evitar esta perdida n un momento en donde el cuidado del vital líquido es fundamental.

Así lo reconoció la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, quien lamentó las condiciones en las que se encuentran las redes de agua potable y de drenaje, ya que terminan por afectar a las y los habitantes de su municipio, por lo que reiteró el llamado a la instancia correspondiente, en este caso el Interapas, para que se invierta en este rubro.

“Me hicieron un análisis, Soledad tiene agua pero se pierde hasta el 50 por ciento de lo que debería de llegar a las casas, lo que le perjudica son las fracturas en la tubería, en lugar de llegar a su destino, se desvía precisamente por esas fracturas, seguiré insistiendo en que realmente se le invierta el recurso en la infraestructura, porque es una de las mayores necesidades que tenemos” dijo la edil.

Que refirió que además de la perdida de agua por la infraestructura vieja que hay en el municipio, también esta el tema de las fugas, las cuales dijo, muchas veces no son atendidas por la autoridad, asegurando que le han llegado reportes que indican que cuando llegan a atender dichas fugas, les cobran el material utilizado a los contribuyentes, algo que dijo no puede pasar, ya que la gente hace el pago de sus recibos, aunque no tengan agua.

Otro de los temas que tocó, fue el de los colapsos en el drenaje, indicando que actualmente reportes por más de cien en distintos puntos del municipio, entre ellos en Prolongación Corregidora, en La Constancia, en cabecera, así como en avenida de Los Pinos, asegurando que no han sido atendidos y un ejemplo de esto, es el caso de la avenida Liberta en El Morro, en donde desde hace meses se hizo un reporte de un colapso que ha generado accidentes, haciendo caso omiso del mismo, por lo que es el ayuntamiento quien lo está arreglando.

Noyola Cervantes aseguró que todos estos temas se han puesto sobre la mesa en las Juntas de Gobierno, sin embargo han pasado los meses, incluso la administración y no se ha hecho nada.