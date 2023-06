El Chilango, padre de familia que con el oficio de lavacoches ha mantenido a su familia

Originario de Tepito, desde hace 26 años Miguel Ángel García conocido como el Chilango, se dedica a lavar carros en Soledad de Graciano Sánchez, un oficio que le ha permitido mantener a sus seis hijos, a los que ha orientado para que se preparen y una muestra de ello, es que los mayores ya están en la universidad, algo que no ha sido sencillo, que ha significado sacrificios, pero por el amor que les tiene vale la pena.

Miguel cuenta a El Sol que comenzó a lavar coches por necesidad cuando llegó a San Luis Potosí luego de haber desertado del Ejercito Mexicano, donde estudió ingeniería en Explosivos y le permitió estados como Veracruz, Guerrero y Chiapas, sin embargo fue en este estado donde decidió abandonar la carrera militar, debido al conflicto que se presentó con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, ya que se generó mucha inestabilidad y prefirió ir a otros lugares.

Eligiendo a Soledad de Graciano Sánchez como el lugar ideal para vivir y para encontrar el amor, que lo ha llevado a tener seis hijos, dos de ellos con una pareja y los cuatro restantes con su pareja actual, de los cuales se enamoró desde que los vio por primera vez.

Dice que cada uno de sus hijos es deseado, amado y que por eso mismo busca lo mejor para ellos, por lo que los ha enseñado a trabajar para que también se vayan pagando sus estudios, porque el conocimiento es algo que nadie te puede quitar.

“La necesidad es muy dura, pero más el que se aguanta, yo fui militar, estuve 12 años en el campo militar en México, me vine a San Luis en el 95 cuando se presentó lo del EZLN, aquí ya tengo 28 años viviendo, tengo seis hijos, dos de una primera pareja y cuatro de la segunda, los mantengo lo hago lavando coches, desde hace 26 años me dedico a esto” contó.

Sobre si con la lavada de coches le alcanza para vivir, El Chilango dijo que si, que puede pagar el internet, la renta, una parte de las colegiaturas de la universidad en las carreras de Administración de Empresas y Agronomía, además de la preparatoria y secundaria de cada uno de sus hijos, a quienes busca llevar por el buen camino, pues asegura que “si le echas ganas, sales adelante”.

Pero para lograrlo, tiene que ser responsable con su trabajo, empezando por hacer bien la limpieza del coche, utilizando productos de calidad para que a la gente le guste y regrese, pero sobre todo dice, se debe ser responsable y “cortarte las uñas”, es decir no robar, ya que limpiar un coche se presta para eso, debido a las cosas que se llegan a encontrar.

“Yo me he encontrado cuando estoy limpiando el coche esclavas, aretes de celulares, otras cosas de valor, incluso una vez dinero en efectivo debajo de un tapete, pero todo lo regreso, yo creo que es un cuatrote que nos ponen para ver si caemos, pero no, por eso genero confianza y la gente regresa, actualmente cobro cien pesos por coches, pero es mi trabajo el que me recomienda y por eso sigo aquí”.

El Chilango reconoce que por su origen, es juzgado, sin embargo el se dedica a trabajar de su familia y a seguir con su trabajo, el cual continuará realizando hasta que Dios quiera, mientras tanto lo disfruta.