Disminuyen ventas de los comerciantes dedicados a los productos de temporada

Factores como la perdida de tradiciones, sumado al incremento en los precios, ha generado que los comerciantes dedicados a los de productos de temporada, como son las figuras para el nacimiento, vean disminuidas sus ventas hasta en un 50 por ciento, como lo asegura Juana Lugo.

Una mujer que tiene años vendiendo este tipo de productos y que dice que una de las causas de la baja venta, es que la gente ya no instala sus nacimientos, un fenómeno que se ve mas en la capital del estado, que, en los municipios, pues dice, que por ejemplo en Soledad de Graciano Sánchez, la gente sigue comprando.

Aunque reconoce que, en menor cantidad, pues ya no se instalan los nacimientos monumentales, ahora los ponen pequeños, en algún espacio disponible, como una mesa, entonces ya no adquieren productos nuevos, porque ya los tienen y no les caben más.

A esto, debe sumarse el incremento en el costo de los productos, los cuales se ha duplicado, pues por ejemplo una casita para el nacimiento que costaba 30 pesos, ahora está en 60, lo que también hace que la gente lleve menos material, pues en lugar de llevar dos piezas, lleva una.

“Las cosas las traemos de la Ciudad de México o de Tlaquepaque, dependiendo el material, desgraciadamente la gente hoy compra menos, por una parte, por la pérdida de tradiciones, pero también por el incremento en los precios, porque muchos han duplicado su valor, desgraciadamente nosotros tenemos que subir el costo y lo que hacemos, es surtir menos, no queda de otra” dijo la comerciante.

Que reconoció que muchas veces se quedan con el material y tienen que guardarlo hasta el siguiente año, afirmando que es un arma de dos filos, porque por un lado ya se tiene con que iniciar, pero también es malo, porque no se puede tener el capital guardado.