Detectan en Soledad entre 25 y 30 escuelas sin agua

En Soledad de Graciano Sánchez se tienen detectadas entre 25 y 30 planteles educativos que enfrentan problemas por la falta de agua de forma regular durante el ciclo escolar, un problema que deriva de la escases del vital liquido en las colonias y que probablemente se extienda a otras escuelas del municipio.

De acuerdo al titular de la Dirección de Educación en el municipio José Juan Castro Castillo, como autoridad municipal buscan apoyar a los planteles que se ven afectados, tanto reportando con la instancia correspondiente, para obtener el apoyo, que dijo es escaso, como con direcciones del ayuntamiento como son Servicios Municipales, con la finalidad de llevar pipas para llenar sus aljibes.

“En Soledad tenemos registradas entre 25 y 30 escuelas que se ven afectadas por la falta de agua durante todo el año, no son las únicas, pero el resto no tiene tantas dificultades como estas, que si durante el año no les cae ni gota de agua, es algo que ya hemos reportado con el organismo operador de agua, pero a veces no hay apoyo, entonces somos nosotros los que las llevamos, no es tanto como lo deseamos, pero está el apoyo” dijo en entrevista.

En donde dijo que algunas de las escuelas más afectadas por esta falta de agua, están en colonias como Hogares Populares Pavón, San Felipe, así como varias de la zona oriente, como es el caso La Sierra, reiterando que la falta de agua se presenta no solo en las escuelas, sino en las colonias en donde están ubicadas.

En tanto Maura y Fernanda madres de familia del jardín de niños Moctezuma, en la colonia San Felipe, una zona que desde hace años tiene problemas como el abasto de agua, reconocieron que en dicha escuela constantemente se tienen que comprar pipas para cubrir las necesidades básicas, como es el tema del baño.

“Aquí si hemos visto que falta mucho el agua, no solo en la escuela, sino en toda la colonia, entonces se tiene que comprar, eso se hace con recurso de la cuota de padres de familia, siempre nos avisan cuando lo hacen, regularmente no tenemos problema para pagar, a menos que los otros padres de familia no cumplan” dijeron en entrevista.

En tanto Juana María que tiene a su hijo en tercer año de preescolar también del jardín de niños Moctezuma, dijo a El Sol de San Luis que la falta de agua es un problema, sin embargo se esta sacando adelante gracias a que se compran pipas, las cuales compra la propia escuela, sin pedir nada a madres y padres de familia.