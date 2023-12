Detectan billetes falsos de 50 pesos en SLP

Comerciantes de la entidad potosina denunciaron que durante esta temporada decembrina además de las ventas, también incrementó la circulación de billetes falsos, sobre todo los de baja denominación, como los de 50 pesos, debido a que cuando los reciben, la gente no le pone la misma atención a otros de alta denominación, como es un billete de 500.

Elizabeth, quien se dedica a venta de artículos de novedad, como juguetes y artículos de papelería en tianguis sobre ruedas, indicó que desde hace un par de semanas han identificado la circulación de estos billetes, por lo que se mantienen atentos a no recibirlos, ya que de hacerlo, significan una pérdida para sus negocios.

Sobre como los detectan, indicó que en el caso de los billetes de 50 pesos, el papel plastificado es más grueso en comparación con el billete normal, además de que se fijan en el número de serie, ya que el número también cambia y no corresponde con los que están actualmente en circulación.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“En esta temporada hay más billetes falsos, hemos detectado muchos de 50 pesos, la verdad es que la gente los revisa menos, pero nosotros estamos atentos, lo que cambia es el material con el que están hechos, hay muchos que incluso los entregan desgastados como si fuera un billete real, lo que nosotros pedimos a la gente, es que revisen bien que es lo que reciben, aunque sea de veinte o cincuenta pesos, para que no caigan y se lleven su dinero” dijo la comerciante.

Otro de los comerciantes coincidió en que en esta temporada se incrementa la circulación de billetes falsos, los cuales dijo llegan a ser ofrecidos a través de plataformas como Facebook a precios más bajos, lo que hace que haya gente que quiera comprarlos.

“Este año si he recibido billetes falsos, además de estar en tianguis, tengo un local y ahí fue donde me lo entregaron, fue de cien pesos, es importante estar alerta para no recibir estos billetes, en mi caso he visto que los ofrecen en grupos de face a un precio menos a lo que es su valor, entonces la gente los quiere comprar” finalizó.