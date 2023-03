Denuncian fraude en la venta de terrenos en El Morro

Un terreno que es herencia de una familia que ha pasado de abuelos, a hijos y ahora a nietos esta en riego de perderse en la colonia El Morro en Soledad de Graciano Sánchez, gracias a que unos vivales no solo lo invadieron luego de la muerte de quien aparecía como albacea, sino que incluso están comercializando lotes dentro del perímetro que abarcan, a pesar de que no cuentan con las escrituras originales.

Así denunciaron las propietarias de dicho predio las hermanas Macaria y Eloísa Álvarez Lucio, quienes señalaron que se trata de un problema que detectaron desde el 2020, cuando una mujer a la vendieron uno de los lotes, se dio cuenta que quien le vendió no era el verdadero dueño, investigando se dio cuenta que las verdades dueñas eran ellas y acudió a pedirles el dinero que había entregado a quienes se hacen pasar por los dueños.

“Desde el 2020 nos dimos cuenta que nos invadieron un terreno que fue herencia de nuestros abuelos, está ubicado en Valentín Amador en la colonia El Morro, supimos porque a una mujer le vendieron un lote, se dio cuenta de que ellos no eran los dueños y vino a cobrarnos, pero nosotros no nos hacemos responsables, porque el trato fue con ellos, que no tienen las escrituras originales, esas las tenemos nosotros desde 1940, junto con otros documentos que avalan que es nuestra propiedad” dijo Macaria.

Quien explicó que al saber esto, buscó a quien estaba vendiendo los terrenos, un hombre y una mujer, uno de ellos presuntamente trabajador del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, para tratar de tener más información, dándose cuenta que al momento de venderlos, informaban que la persona propietaria del predio, que efectivamente era su hermano ya había fallecido, por lo que consideraron que el terreno quedó libre y fue entonces cuando lo comenzaron a invadir, logrando incluso conseguir nuevas escrituras.

Macaria Álvarez Lucio reconoce haberse acercado para demostrar que los terrenos son propiedad de su familia, sin embargo, los invasores se niegan a salir asegurando que tienen derechos sobre ellos, comenzando ya incluso con algunas construcciones, además de generar otros daños a la propiedad, pues dice están escarbando para sacar arena y venderla, generando daños que serán irreparables.

Ante este escenario la mujer dice hay temor por su integridad, pues durante los acercamientos que ha tenido para reclamar su propiedad ha sido amenazada, además de que su casa se ubica cerca del terreno en disputa y la gente que la está invadiendo tiene identificado el domicilio y hasta las horas en las que junto con su hermana se encuentra en casa, por lo que tiene miedo.

Es por eso que pide la actuación de las autoridades para solucionar este caso, pues aunque tiene un procedimiento ante la Fiscalía General del Estado con número CDI/FGE7D01/22421721, no ve cercana una solución a su problema.