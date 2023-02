Detectan fraudes en la compra-venta de terrenos en SGS

¿Tiene dinero para comprar un terreno y no quiere problemas? Verifique bien que quien le vende sea el dueño de los terrenos, además que le hagan un contrato de compra-venta para no caer en manos de vivales, pues en Soledad de Graciano Sánchez se han detectado casos de personas que hacen fraude con la compra de terrenos en colonias como Rivas Guillén y Camino a San Pedro.

Así lo reconoció la titular del Instituto Municipal de la Vivienda Daiana Anahi Rosas, quien indicó que se han detectado casos en los que quien vende los terrenos, presenta documentos duplicados e incluso falsificados, incluso solo presentan un recibo y una carta, a veces hecha hasta a mano, en donde ceden los derechos del mismo, aunque no sean los propietarios.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Sobre el número de casos que se tienen actualmente bajo una situación similar, la funcionaria indicó que no hay cifra estimada, debido a que no todos los casos han salido a la luz, aunque reconoció que de los 500 títulos de propiedad que están en proceso de entregar, al menos el 20 por ciento de ellos, tienen una problemática de esta naturaleza.

Indicando que se trata de una situación en la que caen muchas personas, que no verifican que el vendedor sea el dueño, además de que no se asesoran correctamente sobre los pasos a seguir en la compra de un terreno, lo que los hace una víctima fácil para los defraudadores.

“Muchas veces las personas no verifican o no se asesoran de que la persona les esté vendiendo sea el propietario del terreno, hay ocasiones, sobre todo en colonias como Rivas Guillén en donde se ha identificado que falsifican documentos, o que incluso adquieren el terreno con un recibo de pago y con una carta de te cedo los derechos de tal terreno y no se cercioran de que efectivamente sea el dueño, entonces ahí es donde existe un fraude por parte de la persona que está vendiendo” dijo la funcionaria.

Indicando que se han encontrado casos en los que los propietarios no viven en San Luis Potosí y luego de años, llegan a visitar sus terrenos y se dan cuenta que hay están construidos y en algunos casos habitados, comenzando procesos legales en contra de quien actualmente ocupan los terrenos.