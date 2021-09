Crece demanda de productos naturistas; han variado poco los precios

Desde que inició la pandemia habitantes han buscado alternativas para evitar el contagio de Covid-19 o bien, fortalecer la inmunidad, por lo que acuden a las tiendas naturistas con la finalidad de adquirir medicamentos alternativos, y entre los más buscados está la vitamina C y D.

De acuerdo a la subgerente de Super Naturista, Claudia Aguilar, el producto más vendido para reforzar el sistema inmunológico está la vitamina C adicionado con equinácea, jengibre y zinc, “de hecho yo con este, aquí todos se infectaron de Covid-19, menos yo, y soy hipertensa, y me he sentido muy bien, me tomé dos frascos”, compartió.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Añadió que por semana se venden 133 envases en promedio, siendo un producto muy solicitado por los clientes, y el precio es de 94 pesos, mientras que el adicionado en 130 pesos.

Otro producto es la vitamina D, el cual se ha postulado como un tratamiento que pudiera tener algún beneficio ante la reciente pandemia de enfermedad por coronavirus, es fundamental para la salud ósea en todas las etapas de la vida.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Para descongestionar vías respiratorias ofrecen un jarabe, el Tónico Cuatecotomate; el fruto de esta especie se usa para aliviar diferentes afecciones respiratorias, principalmente, tos, dolor de los pulmones y asma. La pulpa del fruto se raspa y se endulza con miel, para elaborar este jarabe, “este va directo a los pulmones, contiene eucalipto y gordolobo, desinflama los pulmones y no hay tanta congestión”, explicó.

Respecto a incremento de precios, Claudia Aguilar dijo que han sido de 1 a 2 pesos, no ha sido oneroso, “tengo por mes cambios de precios y ofertas, entonces, no es por la pandemia, también hay otros precios que se han respetado desde antes de la pandemia, no ha sido gravoso”, aseguró.

¿Quieres saber qué más ocurre en Soledad de Graciano Sánchez? Solo da click aquí...