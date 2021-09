Soledenses le tienen miedo al Covid-19, pero hay trabajo y mandados qué hacer

Si hay miedo a infectarse de Covid-19 entre los habitantes del municipio soledense, sin embargo las necesidades diarias, entre laborales, comprar mandado y ahora, ir por los niños a la escuela, los hace salir de casa.

Lo anterior es parte de algunas respuestas de padres de familia que fueron entrevistados en las inmediaciones de la Plaza Principal del municipio, y en la cual, pese a que sigue restringida, vecinos siguen reuniéndose en la zona.

Cuestionados por qué las personas se rehúsan a quedarse en casa, la señora Guadalupe Cruz, respondió que al menos ella, salió porque tenía que recoger a sus dos hijos de la escuela, “ahorita no deberían ir a clases, porque si da miedo que se infecten, yo les digo a mis hijos que se cuiden, con caretas, cubrebocas, lo que ya sabemos, pero bueno, la vida tiene que continuar”, expresó.

Don Jesús señaló que existen personas que si le temen al virus, como las que no creen en la pandemia, “yo pienso que hay de todo, que creen que no pasa nada, pero la mayoría si cree en el virus...no necesitamos que nos pase para darnos cuenta que es real lo que estamos viviendo”, apuntó.

Añadió que si las personas andan fuera de casa, es por cuestiones laborales o hacer mandados, “todos debemos de cuidarnos, más cuando estamos en la calle”, puntualizó.

Por su parte el señor Juventino García, dijo que, “creo que todos tenemos miedo, no asustados, pero sí con precaución de todo lo que puede pasar, muchos pensamos que no va a pasar nada, pero es algo serio que está ocurriendo con la humanidad”.

Añadió que si alguien sale de casa, es porque tiene mandados qué hacer, no por gusto, “debemos cuidarnos, imponerse restricciones, no darnos el lujo de vivir como antes, ser conscientes, salir a lo que vamos y regresar a casa con las medidas que ya conocemos”, precisó.

Finalmente la señora Esperanza Davila, señaló que así como hay mucha gente si le tiene miedo al Covid, muchos otros no, tanto así que hay quienes no se han vacunado, “nosotros estamos afuera porque tenemos que hacer un mandado, pero salimos lo necesario, y siempre cargamos nuestro gel en la mano, no debe de faltar”, señaló en cuanto a las medidas que toma cuando sale a la calle, como en esta ocasión.