Con “Escuela Segura”, Soledad busca prevenir violencia contra niñas y niños

Con charlas en escuelas, la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI), de Soledad de Graciano Sánchez, busca que niños y niñas sepan cómo identificar la violencia.

Esto como parte de los trabajos del programa “Escuela Segura”, en donde buscan respaldar la importancia de realizar acciones en temas de prevención de la violencia desde edades tempranas con el fin de erradicar su impacto en edades adultas.

Así lo señaló la encargada de esta Unidad, Miriam Castillo Moreno, quien señaló que se trata de un programa que se encarga de visitar a varias escuelas de Soledad, con el fin de concientizar, de no normalizar acciones de violencia que se pueden ver reflejadas en niños desde muy corta edad o en el ámbito escolar/académico.

También dijo que buscan prevenir la violencia desde la primera infancia, pues hoy día la estructura socio-cultural del machismo provocan formas de convivencia no sana y si estas no son corregidas y si no se les brinda la información adecuada, es fácil que las niñas y niños puedan replicarlas.

Este trabajo emprendido desde el programa de “Escuela Segura”, es un proyecto en el que también participan autoridades municipales, como la Dirección General de Seguridad Publica Municipal, también con la finalidad de poner en práctica las políticas públicas a favor de las infancias soledenses.

Por lo que a partir de charlas y diferentes actividades, enseñan a las y los niños sobre su derecho a vivir en un entorno pacífico, la resolución pacífica de conflictos, que sepan identificar si son víctimas de alguna agresión, en donde también el personal docente es capacitado.

“Buscamos con esto el bien superior de la niña, niño y adolescente que tengan la información y conocimientos necesarios para aprender a identificar la violencia y en su caso prevenirla”.

De igual modo Castillo Moreno dijo que, estas charlas también les ayudan a las y los niños a resolver sus problemas cotidianos sin violencia, aprenden a discernir y tomar buenas decisiones, en donde también la UAVI les brinda orientación para contribuir en esa prevención.