Comercio de Soledad, libre de Rastros clandestinos

La Dirección de Comercio de Soledad de Graciano Sánchez, no contó con detección de rastros clandestinos durante este año, según explicó su titular, Javier Rodríguez Contreras, este tipo de negocios no regulados se ubican a través de quejas o reportes de la población, y aseguró que la última queja relacionada ocurrió en 2021, la cuál no procedió.

Javier Rodríguez detalló, que durante el 2022 no se atendió un reporte, aclaró que el más recién fue durante el 2021, cuando se indicó que en la colonia Cactus se encontraba un rastro clandestino, el cual acudieron a inspeccionar y se trataba de un lugar de almacenamiento que no estaba regulado, por lo que no procedió como se hizo mención en la denuncia, aunque si hubo sanciones al no contar con las instalaciones adecuadas para el almacenamiento de carne.

"El año pasado hubo una queja de un presunto rastro que estaba en Cactus, no constatamos que fuera un rastro ya que no había animales, era más bien un almacén, había refrigeradores donde guardaban la carne, no tenían registro, ya después acudieron con nosotros para regularizarse cómo distribuidora de carne", comento el director de comercio.

El funcionario municipal, mencionó que la sanción para rastros clandestinos o no regulados es únicamente la clausura, y para realizarla se apoyan de otras autoridades como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), quienes acuden con la dependencia de Soledad para revisar el lugar reportado y proceder conforme sea el caso.

Finalmente, Javier Rodríguez dijo que durante este año se llevó la clausura de un establecimiento de venta de pollos asados, pero aclaró que no funcionaba como rastro, sino que la denuncia que atendieron y que derivó en el cierre del negocio, fue debido a que acumulaban el producto en un espacio no apto, lo que causaba malos olores, y se procedió conforme al reglamento; añadió que la Dirección de Comercio está atenta y abierta a cualquier denuncia ciudadana.