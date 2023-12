Canaco SLP, a favor de eliminar cobro en estacionamientos de plazas comerciales

Si bien algunas plazas comerciales ya habían externado diversas afectaciones, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Fernando Díaz de León Hernández, apoyó la eliminación del cobro en los estacionamientos.

Este jueves el Congreso del Estado aprobó la eliminación del cobro de estacionamiento en las plazas comerciales, al respecto, el Presidente de la Canaco-Servytur indicó que hay cuatro plazas comerciales afiliadas a la Cámara y hasta el momento no han hecho comentarios al respecto, sin embargo señaló que en lo personal, considera adecuado que no se cobre a quienes consumen dentro de las plazas.

Mencionó que hace tiempo, cuando se hizo la propuesta de eliminar el cobro de estacionamiento, las plazas expusieron problemas como el hecho de que hay personas que no ingresan a consumir a los centros comerciales y sólo ocupan un cajón de estacionamiento, y que requieren de ese cobro para darle mantenimiento y seguridad a los propios estacionamientos.

Sin embargo también reconoció que ya había cobros muy altos en algunas plazas, mientras que en otras había problemas de largas filas para pagar. Por ello su propuesta fue que no se le cobre a quienes consumen en los negocios, y sí a quienes no entran al centro comercial y sólo hacen uso del estacionamiento, "porque por ley, todos los locales deben contar con cajones de estacionamiento".

En ese sentido, dijo considerar que "es una buena medida que se va a aplicar, pero respeto la decisión de cada uno de los centros comerciales, muchos de ellos me imagino que van a buscar el amparo, pero ya es en lo particular cada uno de ellos, hasta el momento no lo han comentado".

En lo que respecta a seguridad, Díaz de León Hernández señaló que habrá que solicitar a las autoridades que haya más rondines a las afueras de las plazas para evitar incidentes, y también por parte de las plazas deben buscar la forma de disminuir riesgos y hacerse responsables de lo que suceda en los estacionamientos, para que "cuando uno acude a hacer sus compras, que no salga afectado".