Buena respuesta y aceptación en el regreso a clases presenciales en Soledad

Debido a que el rezago educativo, que se ha acentuado en los últimos años, es importante que las y los niños regresen a clases presenciales, declaró el director de Educación del ayuntamiento de Soledad José Juan Castro Castillo, quien indicó que actualmente en Soledad de Graciano Sánchez solo hay una escuela particular que se ha mostrado renuente a regresar a clases de manera presencial, lo que contrasta con las escuelas públicas, que todas regresaron a clases, por lo que ya se está trabajando para hacer una visita al plantel y conocer las razones, pues la indicación del gobernador Ricardo Gallardo, es que todos los planteles deben ya retomar las clases de manera regular.

Así lo declaró el director de Educación del ayuntamiento de Soledad José Juan Castro Castillo, quien aseguró que a la fecha, ninguno de los 211 planteles de educación básica ubicados en el municipio, presentan alguna condición que les impida el regreso a clases de manera presencial.

“Si las escuelas públicas están regresando a clases de manera presencial en su totalidad, creo que las escuelas privadas deben de hacerlo también, tienen que existir responsabilidades de parte de directivos, docentes y padres de familia de instituciones del sector privado, para que regresen a clases, deben hacerlo, porque no hay alguna situación que implique que no lo hagan” dijo en entrevista.

De acuerdo a Castro Castillo, ante las condiciones que se están viviendo en todo el mundo y que al menos en el país, han generado que el rezago educativo se incremente, luego de dos años de pandemia, es necesario que las y los niños regresen a las aulas, porque no es lo mismo trabajar a distancia, a través de un dispositivo electrónico, que en un salón de clases, donde la convivencia entre pares, refuerza el conocimiento.

“No estamos cerrados a buscar estrategias para salvaguardar la salud de los alumnos, pero si creemos que es importante que los alumnos retomen las clases presenciales, lamentablemente el rezago educativo se ha incrementado, no es que los maestros no hayamos trabajado,pero no es lo mismo estar en un salón, que por medio de una computadora, la invitación a todas las escuelas, es que ya regresemos de manera presencial”.

Agregó que como autoridad municipal, colaborarán y estarán visitando las instituciones que no quieren regresar a clases, al menos 4 días por semana, para que den el justificante y saber la razón por la que no lo están haciendo.