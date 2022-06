Ante la posibilidad de una 5ta ola Covid-19, Soledad no baja la guardia

Ante la posibilidad de una quinta ola de Covid-19 en el estado de san Luis Potosí, en Soledad de Graciano Sánchez no bajan la guardia y continúan aplicándose las medidas sanitarias necesarias, para evitar que se registren contagios entre la población.

Así lo indicó la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, quien aseguró que al menos en las oficinas municipales, se continua con el uso obligatorio del cubre bocas, además de hacer recomendaciones como el uso del gel antibacterial y el constante lavado de mano tanto a trabajadores, como a quienes acuden a las instalaciones municipales.

“En Soledad no vamos a permitir que llegue una quinta ola de Covid-19, así que no hemos bajado la guardia, seguimos con el uso de cubre bocas, también pidiendo a la gente que use el gel antibacterial, así como que se laven las manos de manera constante, para evitar contagios” dijo la funcionaria.

Que refirió que otras de las medidas que se estarán implementando, es el evitar aglomeraciones en espacios cerrados, además de que en caso de ser necesario, instalar de nueva cuenta, los filtros sanitarios en los accesos a las oficinas municipales.

Estas declaraciones se dan teniendo como marco el incremento de casos positivos de Covid 19 en el país, lo cual es marcado como una quinta ola de enfermedad en territorio mexicano, aunque es importante señalar que no se registra incremento en hospitalizaciones y defunciones.

