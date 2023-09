Al menos 10 carretoneros han sido sancionados en Soledad por maltrato animal

En los últimos dos meses se han retirado de las calles a diez carretoneros por utilizar vehículos de tracción animal, a quienes se les imponen multas que llegan a alcanzar las 40 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), es decir poco más de 4 mil pesos, así como denuncias por maltrato animal en caso de que procedan.

De acuerdo a la titular de dicha instancia Teresa de Jesús Zúñiga Maldonado nuevamente el fin de semana pasado se llevó a cabo un operativo en colonias del oriente de la ciudad, en donde se encontraron nuevamente a cuatro carretoneros que utilizan principalmente caballos para moverse, a los cuales les fueron retiradas sus unidades.

Esto debido a que no cumplen con el reglamento de Soledad de Graciano Sánchez, que tiene prohibida esta práctica debido a que es una forma de maltrato animal, debido a las condiciones en las que tienen a los animales, de acuerdo a lo señalado por la propia funcionaria.

Que detalló que en el caso de los animales que se han encontrado, están no solo desnutridos, sino que su piel está dañada sobre todo en las patas, así como en el pecho, que es donde les ponen los cinchos para poder jalar el carretón, el peso extra que conlleva llevar la basura.

“Este fin de semana estuvimos nuevamente llevando a cabo un operativo para detectar carretoneros con vehículos de tracción animal en la zona oriente del municipio, detectamos cuatro, los cuales tienen permisos de la ciudad de San Luis Potosí, es decir que no puede operar en Soledad, con ellos ya suman un total de diez casos los que hemos detectado desde que llegue a la dirección de Ecología, por lo que seguiremos trabajando para que no haya ningún caso” dijo la funcionaria.

Que mencionó que otro caso que fue sancionado, es el de una camioneta que contaba con permisos de la capital y cuyo conductor se puso agresivo con los inspectores, a pesar de que no podía operar debido a que no tiene la autorización por parte de Soledad, indicando que ya se han presentado varios casos en los que estos vehículos se adueñan de privadas del municipio y no operan de acuerdo a la ley.