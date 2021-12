Adultos mayores, ejemplo de orden y organización durante vacunación vs el Covid-19

En el tema de la vacunación contra Covid-19, los adultos mayores son los que ponen el ejemplo en cuanto al orden y organización, pues acudieron a recibir el refuerzo de Astra-Zeneca, sin ningún inconveniente, pues en la mayoría de los casos, cumplieron con los requisitos que se les solicitó, a pesar de que algunos se enteraron apenas un día antes de que iniciaran la inoculación.

En el caso de Soledad, desde temprana hora , las personas acudieron a los dos centros de vacunación instalados en el municipio, uno de ellos en la secundaria Graciano Sánchez y otro en la primaria Pedro Montoya, en donde había largas filas, en donde se podía ver a jóvenes apartando lugares, otras personas con sillas o bancos, pero en orden en todo momento.

Y es que llevaban sus registros impresos, ya completos con la información necesaria y con los comprobantes de que se habían vacunado las dos veces anteriores, fueron pocos los incumplidos, que buscaron como completar su documentación, para que fueran vacunados.

Para Belen Ornelas, la atención que se dio fue muy buena, pues tardó poco tiempo en recibir su vacuna y el trato que se le dio, lo calificó como excelente “Los adultos mayores pusimos el ejemplo, llegamos con nuestra papelería en orden, respetamos los lugares de los demás y pues agradecidos con quienes nos acompañaron, yo vengo con mi hijo, mi hija y mi cuñada”, dijo a El Sol de San Luis.

En tanto Martha Martínez, también coincidió en que hubo una excelente organización, lo que permitió que pudiera recibir rápido su vacuna.

En tanto Mario Moreno Cervantes también calificó como positivo el trato que se les dio por parte de los organizadores de la vacunación “Nos fue bien, no batallamos, claro, tenemos que hacer méritos propios, formadnos, pero todo ha sido en orden” dijo.

Finalmente María del Rosario Martínez Zapata dijo que no sabía que se iba a aplicar el refuerzo de la vacuna, sin embargo en cuanto se enteró, junto los documentos necesarios y acudió al centro de vacunación “no sabía de la vacunación, pero ya estamos aquí, vamos saliendo y ahora espero no me haga reacción, pero el trato ha sido bueno”. Fotos Norma Rivera

