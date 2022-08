A pesar que hay camiones de basura, la gente la sigue dejando en las esquinas

En Soledad de Graciano Sánchez diariamente se recogen entre 210 y 215 toneladas de basura en las colonias y comunidades con las que cuenta el municipio, instancia que si bien cumple con los horarios establecidos con la recolección de basura, no evita que la gente siga dejando en las esquinas montones de basura, lo que representa un problema.

Así lo dijo el director de Servicios Municipales, Conrado Péres, quien indicó que la basura es dejada por los propios vecinos en las esquinas, bajo el argumento de que el camión recolector de basura no pasa a la hora que les acomoda o no se para enfrente de sus casas, por lo que piden a la ciudadanía que no lo hagan.

“En las esquinas dejan basura, significa un problema, porque el personal del ayuntamiento, tiene que perder tiempo limpiando, además de generar fauna nociva, la petición a la ciudadanía, es que esperen el camión para que depositen sus desechos” dijo el funcionario.

Quien indicó que actualmente, la Dirección de Servicios Municipales trabaja en dos turnos, uno de ellos de las 6 de la mañana a la 1 de la tarde y otro de la 1 de la tarde a las 10 de la noche, con los cuales recorren las casi 300 colonias y comunidades, con las que cuenta el municipio.