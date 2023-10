Soberanía del Congreso se ha vulnerado desde el Poder Judicial Federal: José Luis Fernández

El Poder Judicial Federal debe ser sometido a una profunda evaluación sobre su actuación, sus límites y sus alcances para que sea más eficiente y que le responda a la sociedad mexicana a la altura de los retos que enfrentamos, dijo el diputado José Luis Fernández Martínez.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, señaló que “se ha generado la violación de nuestro propio reglamento en múltiples ocasiones a través de sentencias que, lo que demuestran, es una falta de conocimiento de la normativa local. Concedieron amparos a magistrados que no fueron ratificados por esta Soberanía y nos obligan a fundar, motivar, mandar por escrito, violentando nuestro procedimiento, la secrecía de nuestro voto hasta en cinco ocasiones, multándonos por ejercer nuestro derecho a votar con libertad y con secrecía porque así lo ordena nuestra Constitución y nuestras leyes y nuestro reglamento y nosotros consideramos que es un atropello completo a nuestra Soberanía”.

Manifestó el legislador que “el caso más reciente con el asunto de Villa de Pozos, admiten un amparo sin ser un asunto que se pueda ver en amparo. He consultado muchos abogados y todos me dicen que es un tema que, en caso de que pudiera ser analizado en amparos, hasta que se emita el decreto nos emiten una suspensión para que no hagamos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es legislar y discutir en el pleno y emitir un decreto”.

“Después del decreto puede venir una ruta de impugnación abierta y clara y nosotros advertimos que así sería o así será en el momento que se dé. Ese es el momento preciso para que un juez federal intervenga y vea la constitucionalidad de nuestra decisión, pero no nos puede detener antes de tomar una decisión; es un exceso de parte del Poder Judicial que se presta para una chicana y que pareciera que en este país la justicia federal está gobernada por un grupo específico”.

Añadió el diputado Fernández Martínez que “no es bueno que ningún órgano de justicia, ningún Poder del Estado mexicano esté bajo el control de ningún grupo. La Corte, el sistema judicial mexicano, el sistema judicial estatal no es bueno que esté controlado por el ejecutivo pero tampoco es bueno que esté controlado por ningún otro grupo. Debe ser un ente autónomo, independiente, con libertad de decisión pero siempre apegado a derecho”.

“En esta Legislatura hemos sido testigos de múltiples acciones del Poder Judicial hacia este Congreso que yo considero que han violado nuestra soberanía y hay una intromisión del Poder Judicial en las decisiones del Congreso, lamentable. Considero que es una lamentable actuación”, puntualizó.

El legislador José Luis Fernández manifestó que, sobre la inconformidad por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, “están en todo su derecho los trabajadores de manifestarse; las bolsas o fideicomisos de dinero que han sido formados con dinero de los trabajadores, pues eso tiene que ser respetado. Eso me queda claro, pero las de los privilegios hay que revisarlas y creo que en caso de que se confirme que eran bolsas para otorgar todo lo que se dice, porque yo no tengo los elementos para confirmarlo, serían eliminados de buena manera y de manera correcta”.

“Siguiendo el posicionamiento del diputado Ignacio Mier, él con mucha claridad precisa, que se pueden constituir fideicomisos siempre y cuando estén en tu ley orgánica y se advierte que cuando menos más de 10 de esos fideicomisos que se te contaban en el sistema del Poder Judicial Federal no están en su ley orgánica, por lo tanto, no tendrían un soporte legal y en todo caso la Corte tendría que actuar apegada a derecho”, expuso.