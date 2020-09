SNTE se adecua a educación a distancia

A raíz de la entrada en vigor de la nueva normalidad educativa, ocasionada por la pandemia del Covid, en la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no han tenido quejas o inconformidades de parte de los maestros que se hayan sentido fuera del lugar ante el avance de la tecnología.

Según él secretario general de dicho organismo gremial, Martín Rodríguez Ramírez, no se han dado de baja entre el sector magisterial a consecuencia de esta nueva forma de enseñar.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Hace poco tiempo se viralizó la imagen de un profesor a punto del llanto porque se le dificultaba dar las clases a través del internet, fue nota nacional, porque sus alumnos lo impulsaron y hasta le aplaudían su esfuerzo.

"Mis respetos a los maestros que están trabajando de esta manera, se le debe reconocer a los maestros porque son ellos los que están batallando en la pandemia, la mayoría de los maestros siempre s ha apoyado de las tecnologías que se requieren y sino se les apoya".

Contrario a lo que pudiera pensarse en San Luis Potosí, el líder sindical, menciona que no le han llegado quejas de parte de los docentes y ello puede obedecer a que constantemente se les está capacitando en la práctica de la enseñanza y hacerlo a través de los medios digitales no es nada nuevo para ellos, ya que siempre ha existido el sistema de Telesecundaria, así que no han reportado que se hayan sentido desubicados o rebasados.

Tras dos semanas del regreso al ciclo escolar 2020-2021, los profesores enseñan a sus alumnos a través de la televisión, el internet o las redes sociales, muchos están aplicados a sus temas apoyados por técnicos, profesores, y materiales que tienen en una plataforma que armaron denominada Docente52 lo que facilita el trabajo que hacen.