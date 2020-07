SLP regresa a semáforo rojo por Covid-19

Debido a que el gobierno federal, cambió la metodología para la ponderación del Semáforo Rojo de Riesgo por Covid-19, 18 entidades del país regresarán al color rojo y en este tenor se encontraría San Luis Potosí, confirmaron el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, y la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel, aunque esperarán la confirmación que el gobierno federal haga al respecto.

San Luis Potosí, será cauto y esperará lo que indique el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador en las próximas horas, con el ánimo de proteger a la población y tener el margen suficiente para atenderla.

Local Se han contagiado de coronavirus 24 migrantes

“Respetemos el esfuerzo que hace la comunidad científica médica, sobre de eso se irán ajustando criterios para proteger a la población y yo he reiterado que en el gobierno del Estado este tema es prioritario y no lo vamos a politizar, vamos a estar atentos a lo que nos indiquen las autoridades sanitarias y en base a eso estaremos acompañando las sugerencias y recomendaciones que nos hagan las autoridades, hay quienes van a pasar de naranja a rojo, me parece más importante que esto nos indica un riesgo de contagio y eso no quita que tengamos aquí nuestras actividades sustanciales, es el reto que enfrentamos”, señaló el Jefe del Ejecutivo.

En la entidad potosina se rebasan los cinco mil contagios confirmados de Coronavirus, 300 defunciones, así también se ha presentado una saturación de hospitales públicos y privados, lo que representan factores específicos para regresar a esta semaforización donde no se pueden hacer muchas actividades en la calle.

Apenas ayer en la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, se le informó al mandatario estatal que se actualizaron los porcentajes de los indicadores que determinan las restricciones sanitarias, con lo que se explica que las consideraciones de las mediciones cambiaron, en cuanto al porcentaje de Ocupación Hospitalaria pasó de 50 a 30 por ciento, la Tendencia de Casos Hospitalizados de 20 a 30 por ciento, la Tendencia de Casos de Síndrome Covid-19 de 20 a 30 por ciento y el Porcentaje de Positividad Covid-19 se mantiene en 10 por ciento.