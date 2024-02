Acusan malos tratos en la jurisdicción sanitaria número IV de Rioverde

Desde el 2021 en que llegó a la jurisdicción sanitaria número IV ubicada en el municipio de Rioverde, Alejandro González Lezama, presuntamente ha sembrado el terror entre el personal de enfermería y médicos, acosándolos y hasta amenazándolos con levantarles reportes para que sean despedidos por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Exponen que no hay recursos para el funcionamiento y mantenimiento de la institución en esa zona y los propios pacientes, ya se han percatado de ello.

Trabajadores de la institución que prefirieron guardar el anonimato para evitar cualquier represalia al evidenciar que normalmente transitan en la hostilidad laboral, aseguraron que se ha aprovechado del cargo, haciendo que la jurisdicción se convierta en un lugar de miedo y de angustia.

“En varias ocasiones ha querido correr y levantar actas a varios compañeros que no obedecen sus órdenes y caprichos, pues se siente intocable ya que argumenta que a él, lo nombró el Gobernador Ricardo Gallardo, y por consiguiente nadie le puede hacer nada”.

Los quejosos apuntaron que presuntamente abusa de su poder, ordenando trabajar después de las horas de salida y en días inhábiles, asistir a mítines políticos y “a los que no pueden simplemente les manda al jefe del jurídico para amedrentar y tratar de sancionar".

También denunciaron que realiza una serie de convivios sociales, obligando a los trabajadores de la institución sanitaria a cooperar para así tomarse la foto con el personal y aparentar que el ambiente se encuentra bien”.

Recordaron que, el año pasado quiso obligar a las enfermeras a aplicar vacunas caducadas, “argumentando que aun después de la fecha de caducidad, seguían funcionando, afortunadamente intervino el sindicato y al momento de que se le presionó para que firmara una carta en donde se indicaba que sí pasaba algo, él seria el responsable, simplemente se echó para atrás; también se dirige de manera grosera, prepotente, intimidante, vengativo y misógino con todo el personal, argumentando que las mujeres están para servir a los hombres y que aquí se hace lo que él ordena”.

Los denunciantes también aseveraron que no solo pide recursos para las actividades sociales sino que también les ha pedido cooperación para el mantenimiento de las instalaciones de la jurisdicción, diciendo que “hay que tener la camiseta puesta”, pero también reportan que supuestamente los amenaza sí alguien se reúsa a cooperar.

"A los compañeros los obliga a asistir a sus convivios, y si no sigue las órdenes, lo tacha de revoltoso y le envía al departamento de jurídico a investigar para buscar correrlo, ya ha tenido varios enfrentamientos con compañeras y compañeros, incluso con los sindicatos que están a nada de hacer un paro laboral, si esta situación no mejora”.

Explican que la situación está tan mal, que antes de la llegada de este funcionario estatal, la jurisdicción número IV de Río Verde se encontraba entre los primeros 3 lugares de buena calificación y ahora está en último lugar, pues no hay dinero para nada, “a los vehículos no se les da mantenimiento, no hay gasolina, no hay material de oficina, no hay tóner ni tintas, se la pasa diciendo su frase de “hay que ponerse la camiseta” y comprar los insumos que se necesitan en las oficinas para el trabajo diario, la misma población se ha dado cuenta de lo que ocurre en las oficinas”.

Condenan el mal estado de la jurisdicción y que no se les asigne presupuesto para el mantenimiento o gasolina de los vehículos, situación que los pone en riesgo, por lo que cuestionan donde está el presupuesto que se les asigna a la dependencia.