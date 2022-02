SLP con rezago en competitividad por falta de movilidad y seguridad

En la actualidad San Luis Potosí padece un rezago en cuanto a competitividad, con relación a entidades vecinas; por un lado, porque todavía carecemos de una movilidad integral, pero también porque la inseguridad influye en que seamos vistos como un destino atractivo para la inversión.

Reconoció lo anterior el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Juan Carlos Valladares Eichelmann, quien enfatizó que, para detonar nuevamente a San Luis Potosí, hacerlo competitivo y un mejor estado para invertir, es importante la creación de una mejor infraestructura en las zonas importantes.

En ese sentido, señaló que, uno de los aspectos principales que toman en cuenta los grandes corporativos, al momento de decidir si invertir o no en un estado, es que haya una movilidad eficiente. Por ello, el reto principal sigue siendo el tener una mejor infraestructura para la movilidad, no sólo en la Zona Industrial, sino de manera general en la Zona Metropolitana, porque “ya por todos lados se ve un colapso, y eso no nos beneficia en nada”.

“Yo creo que SLP tiene un problema muy grave que es la movilidad, y nosotros, por medio de la SEDECO, nos vamos a enfrentar a ello al momento de tratar de ser competitivos con otros estados. Comparto la idea del Gobernador, de que SLP tiene que volver a ser el estado más importante del país, para el tema de inversión extranjera directa, pero hay que partir de que debemos tener una buena movilidad”, expresó.

Por otro lado, manifestó que la inseguridad es otro problema que se debe combatir de raíz, pues este puede repercutir en la atracción de inversiones para el estado. Ante ello, dijo, desde la SEDECO buscarán la manera de “blindar” las zonas industriales del estado, para garantizar la protección de las empresas y los empresarios.

“Hablando de que SLP tiene que volver a ser un estado competitivo es otro factor que debemos tomar en cuenta. Tanto la movilidad como la seguridad son los dos puntos más importantes, y es lo primero que se tiene que resolver, para llegar a lograr los objetivos”, agregó.

