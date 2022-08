Sin visos de solución, caos de taxistas en Fenapo durante fin de semana

Los errores en el operativo implementado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar un servicio de taxi seguro, sin largas esperas y libre de abusos a los visitantes de la Feria Nacional Potosina están destinados a repetirse conforme se acerca el fin de semana.

Luego de que el titular de la dependencia, Leonel Serrato Sánchez, reconociera “fallas operativas en los momentos de mayor afluencia” durante el arranque del evento, “que no fueron tan graves” argumentó, hasta ahora no ha sido dado a conocer la manera en que se garantizará que esto no vuelva a ocurrir.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El funcionario estatal minimizó el problema, al tiempo de asegurar que la información que se ha dado a conocer con respecto a que el tiempo de espera llegó a ser hasta de dos horas en la bahía de taxis, “no es más que una exageración y proviene de personas que quieren ver arder al mundo”.

Aunque las irregularidades en el taxismo de pasadas ediciones se repitieron durante el primer fin de semana de la Fenapo, expresó que “en su gran mayoría el gremio taxista ha brindado de manera adecuada el servicio a quienes lo han requerido”.

Mientras tanto, en redes sociales, usuarios dieron a conocer que hubo taxis que -como siempre lo han hecho durante este evento- ofrecían servicio por afuera de la feria para no respetar las tarifas establecidas, con viajes dentro de la zona metropolitana de hasta 300 pesos.

De igual manera, quienes pretendían contratar el servicio de forma adecuada, dijeron haber vivido un “eterno caos” en la fila para acceder al boleto de prepago mediante el escaneo de código QR, para que, finalmente ya con boleto en mano, no hubiera unidades.

Los problemas se derivaron de la gran afluencia de los servicios que fueron solicitados, excusó el titular de la SCT, “las fallas en la prestación del servicio que se tuvieron el primer día, a través del sistema de prepago “Mi Taxi”, están relacionados en primer lugar con el máximo flujo de asistentes, pero también con el cansancio de los operadores y los servidores públicos que han estado ahí todo el tiempo, sirviendo al pueblo incluso sin dormir”.

Finalmente, Serrato Sánchez remató con que “gracias a Dios, a las y los taxistas, al personal de la SCT, a las corporaciones de seguridad, y a la gente bonita de todo México que ha asistido a la Fenapo, tenemos saldo blanco, ya que no hemos tenido nada que lamentar”.