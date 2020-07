Sin filtro sanitario, paseo a presa "San José"

El llamado Paseo a la presa San José sigue restringido, pero solamente se pide a sus visitantes atender protocolos.

Después de que permaneciera cerrado durante varias semanas debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, ese parque urbano ya puede ser visitado pero en horario limitado.

Sin embargo, contrario a el parque "Juan H. Sánchez", al menos el fin de semana no contó con filtro sanitario, por lo que no se impidió que familias acudieran a ese paseo sin respetar protocolos sanitarios.

Personal de Servicio Municipales explicó que efectivamente no hay filtro sanitario, y durante el fin de semana se aperturó el parque urbano durante varias horas más, debido a la asistencia de visitantes.

Indicaron que se está reforzando el trabajo de concientización entre las personas, pero en la práctica no se les puede sancionar porque no lleven cubrebocas o no respeten la sana distancia, por ejemplo.

En el caso del parque "Juan H. Sánchez", más conocido como parque "de Morales", los filtros sanitarios se mantienen debido a que el área no se ha abierto para el disfrute de familias, sino solamente para la reactivación física, también con horario restringido.

Esto es que las áreas recreativas, como los juegos infantiles o las palapas, no pueden ser utilizadas.