Sin definición cancelación del Grito de Independencia: JMCL

No sabe sí se cancelará el grito de Independencia en la entidad potosina a consecuencia del Coronavirus; usando cubrebocas, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, apareció encabezando la reunión del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, donde recordó que nos mantendremos en Semáforo Rojo de Riesgos por Covid-19, toda vez que se mantiene la tendencia en contagios y la atención hospitalaria, además reconoció que se emitió un comunicado a los 58 municipios, donde se establece el uso obligatorio de las mascarillas y sobre la relación que guardan las autoridades del país con Hugo López-Gatell.

Dejó claro que el Gobierno del Estado reforzará esta aplicación, incluso se contemplaría algún tipo de sanción administrativa de no aplicarse. Esta medida, debe tomarse como parte de esta nueva normalidad, respaldando lo dicho por la Organización Mundial de la Salud, OMS y sobretodo porque nos encontramos en Semáforo Rojo de alto riesgo.

San Luis Potosí debe usar en todo momento la mascarilla o cubrebocas, en todos los espacios sean cerrados o abiertos, en la vía pública, pues la OMS lo ha recomendado ampliamente este tema y se hace extensivo como una regla de aplicación general a los potosinos, es un acto de conciencia que permitirá cortar la cadena de transmisión del virus.

Sobre la realización del grito de independencia, donde algunos gobiernos han pensado en cancelar esta celebración, señaló que acatará los lineamientos que haga el gobierno federal a través de la Secretaria de Gobernación, aunque por el momento no se les ha instruido mucho al respecto.

Al referirse a los enfrentamientos que ha tenido el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, con algunos gobernadores del país por señalar que llegó el momento de aplicar un “lado b” o segunda etapa para enfrentar la contingencia sanitaria, especificó que desde hace tres semanas ha venido trabajando con el gobierno federal para tratar de tener un documento que les permita coordinarse de la mejor manera con la federación para poder tener claro las medidas que se pueden tomar en la semaforización de riesgo, principalmente en el tema económico.

“Esto tiene que ver en relación a los datos federales, se trata de comunicación que es importante porque si no, no sabemos qué camino vamos a tomar, hay que aceptar que la enfermedad es una que nadie conoce en su duración, hay que reconocer que no es lo mismo establecer medidas ahora que en el mes de agosto, esperemos sentar bases para seguir trabajando unidos en torno a todos los mexicanos”.

También se refirió a la presencia del presidente de México en San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador, quien viene el próximo 19 de agosto a la capital potosina para asistir a la reunión plenaria de los gobernadores del país donde abordarán la forma de enfrentar esta pandemia, la reactivación económica del país y la disminución de los recursos públicos que se ha dado en el presupuesto para los estados.