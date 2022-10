Sigue brotando corrupción de la “herencia maldita” en Salud: Daniel Acosta Díaz de León

“Todos los días sale algo nuevo”, dijo el secretario de Salud Daniel Acosta Díaz de León al comparecer ante diputados, refiriéndose a la corrupción que dejó la “herencia maldita” del gobernador Juan Manuel Carreras y que hoy tiene en prisión al ex secretario Miguel Lutzow y obligó a la ex secretaria Mónica Rangel a reintegrar 22 millones de pesos.

En la primera comparecencia de la última jornada con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, el funcionario estatal dijo que diariamente “surgen sorpresas”, por lo que no se descarta que se puedan presentar nuevas denuncias penales.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Recordó que a su llegada, encontró serias irregularidades por la compra de material para fumigación que nunca llegó a los almacenes y cuyos encargados no reconocieron las firmas de documentos de “recibido” como suyas, por lo que dio vista a la Fiscalía General del Estado.

Se logró que la doctora Mónica Rangel restituyera 22 millones de pesos y 32 millones restantes, se han reintegrado con el material químico por parte de la empresa de Monterrey involucrada. El secretario no especificó la responsabilidad del doctor Miguel Angel Lutzow.

“Seguimos trabajando para no caer en las mismas tentaciones”, aclaró.

SANCIONES A MÉDICOS POR “DOBLE MUERTE” DE NIÑA

Al referirse al caso de la niña Camila N. que fue declarada muerta en el Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo, y al ser velada por sus familiares mostró signos vitales, pero mientras era traslada otra vez al hospital, falleció, Daniel Acosta aceptó la negligencia de los doctores Horacio “N” de 53 años, Lidia “N” de 33 y Selene “N” de 30 años.

“Pusimos en manos de la Fiscalía General del Estado todo el contexto que se dio en los tres días en que ocurrieron los hechos, pero internamente nos abocamos a buscar lo que había pasado; fue evidente que hubo una omisión en la atención a la menor, como por ejemplo, dejaron que un pasante tomara decisiones solo”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“El expediente no fue llenado adecuadamente, hay un proceso que se llama amortajamiento, que es cuando fallece una persona, las enfermeras deben preparar el cuerpo para entregarlo a los familiares y la funeraria, que no se llevó a cabo; hubo procesos médicos y de enfermería que no se realizaron”.

Por lo tanto, se hicieron los procedimientos administrativos contra las personas independientemente de lo judicial o penal que realiza la Fiscalía; además, se da capacitación sobre todos los procesos y se trata de acercar el equipo que se puede para una mejor atención.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

INVERSIÓN

El secretario de Salud Daniel Acosta Díaz de León se refirió al alto costo que representa el personal sindicalizado, destacó el incremento de casos de embarazos en adolescentes, el aumento del cáncer infantil y de enfermedades crónicas como la diabetes y las renales, pero destacó que hay una inversión sin precedentes en el sector salud.

A la comparecencia realizada en el auditorio Gómez Morín de Vallejo 200, acudieron 22 diputadas y diputados y fue conducida por la presidenta de la comisión legislativa de salud diputada Yolanda Cepeda.