Si no se garantiza la energía, México perderá nearshoring: Canacintra SLP

México puede perder "esta oportunidad histórica de nearshoring" si no existe un compromiso real acompañado de inversión, en materia de generación de energía, advirtió Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Bocard Meraz señaló que a nivel nacional, la Canacintra presentará diversas propuestas a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, uno de ellos es el tema de infraestructura tanto carretera como eléctrica, que se hará llegar sobre todo a las y él candidato a la Presidencia de la República.

Manifestó que "si no podemos satisfacer (la demanda de energía) a los clientes que lleguen a San Luis, Tijuana, Juárez, Ciudad Valles, si no hay energía dónde se van a instalar; sí podemos perder esta oportunidad histórica de nearshoring si no se hace un compromiso e inversión fuertes".

Señaló que por ejemplo, San Luis Potosí "todavía tiene energía disponible para los próximos dos años sin hacer nada; una de las entidades más favorecidas en planes de construcción de infraestructura eléctrica es San Luis, se está ampliando la termoeléctrica de Villa de Reyes y va a estar en operación en unos dos años, entonces tenemos energía suficiente y tenemos una planta en construcción, a diferencia de otros estados donde no tienen ni eso".

Además destacó que la entidad cuenta con una de las centrales eléctricas más avanzadas del país, que es la de Tamazunchale, sin embargo destacó que si México continúa con un ritmo de crecimiento de 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB), en cinco o seis años la entidad potosina tendrá problemas de abasto de energía.

Bocard Meraz señaló que debido a ello, se pedirá a las y él candidato a la Presidencia que haya planes concretos de inversión en materia de generación de energía, "no sólo los 700 millones de dólares que se destinan al año a nuevas plantas, sino que lo amplíen, porque si no vamos a estar en un problema muy serio".