Rubén Guajardo a favor de que militantes participen en la selección de candidatos

Con una bota ortopédica que le ayuda en la recuperación del esguince de segundo grado en su tobillo derecho, que sufrió durante una brusca caída en una cascarita de basquetbol que practica cada viernes con su amigos, el diputado Rubén Guajardo Barrera asegura que la permanencia en la política y en la vida pública, es fundamental para alcanzar objetivos: es mejor en la cancha que en la banca.

- ¿Caíste mal como en este proceso interno? ¿Cuál te dolió más?

- A diferencia de los dos procesos, no poder ser candidato a la presidencia municipal fue porque no estaban las reglas muy claras. Y acá, en el básquet, hay fair play -juego limpio- ¿no?

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Se acaba de registrar como candidato a diputado local ahora por el quinto distrito -es legislador por el segundo que cambió por la redistritación-, y lleva como suplente al priísta Luis Mejía López. “Para mi es como una revocación de mandato, que la gente decida en la urna, si he hecho bien las cosas como legislador o no”.

Es imposible no hablar de su reciente aventura tratando de ser candidato por una coalición que ya tenía al suyo y no era él. De su chamarra roja con Lupe Durón, de sus encuentros “casuales” con quien le arrebató la postulación, de las traiciones -que raro- blanquiazules, de lo que, para muchos, fue una chamaqueada a un político joven de edad, pero maduro en trayectoria política.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Sabía que era complicado, las condiciones eran complicadas, se alcanzaba a ver cuesta arriba este proceso interno para la candidatura a la alcaldía del PAN PRI-PRD, pero tenía que intentarlo, por dignidad de los panistas, porque no podíamos no decir nada ni dejar de participar en un proceso interno donde, en el último ejercicio electoral, que fue el 2021, el PAN fue quien más votos aportó”.

“Conforme iba avanzando, pues me iban cambiando la jugada; en el básquetbol las reglas están muy claras, pero acá, cada semana te cambian la jugaban. Sabía que era un proceso complicado, pero en defensa de los panistas, de la dignidad del PAN, de lo que el PAN representa en la capital potosina, tenía que hacerlo y al final no hubo condiciones”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

- ¿Te volverías a poner la chamarra roja?

- Sí, no hay que tenerle ningún miedo a los colores. Los colores no tienen ni sexo, ni identidad. Los colores son para todos. El color rojo tiene su parte bonita, aunque no es de mis colores favoritos; tengo muchas amigas y amigos en el PRI. He recibido un muy buen trato de la presidenta del PRI, de Sara Rocha, con mucho respeto, con mucho diálogo.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Un gran aprendizaje de todo este proceso “es regresar a como el PAN elegía a sus aspirantes en la mayor época de éxito que fue en la década 2000-2010. En esa década al PAN le fue muy bien y hay que ver por qué nos fue bien. Y uno de esos resultados es porque la militancia participaba en la selección de candidatos. Es momento de regresar”.

Rubén Guajardo Barrera que coordina el Grupo Parlamentario de su partido en el Congreso del Estado, expuso que “es importante en este proceso electoral rendir buenas cuentas el primer domingo de junio, como en su momento la rendimos en el 2021. Para definir que el PAN es competitivo tienes que, uno, dar la batalla en la calle y la estaremos dando. Y en segundo, los estatutos son muy claros. Hay tres métodos de selección de candidato, un método ordinario que es el de militantes, el abierto a la ciudadanía y un método extraordinario que es la designación”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Tenemos que marcar una agenda que en el 2027 cambiar las formas de selección. Y es bueno invitar a la ciudadanía. La verdad, hoy tengo que decirlo, ningún partido, ninguno en México, decide de forma democrática a sus candidatos. No hay uno, todos los partidos políticos que hay a nivel nacional y a nivel local, no hay un partido que decida o define a sus candidaturas de una forma democrática”.

Sobre este nuevo proyecto de reelegirse, señaló: “es importante participar y estar activo. Si a uno le gusta la política y te gusta incidir en las decisiones para poder, desde el ejercicio del poder, tener o que tengan mejores condiciones de vida las y los potosinos, pues es desde ahí. No es un capricho. Al final, he hecho un buen trabajo como diputado y creo que también ir al escrutinio y que la ciudadanía lo diga es el mejor ejercicio. La mejor prueba de que estás haciendo bien o mal tu trabajo”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Al final esta reelección es como una revocación de mandato, porque te quedas o no te quedas, y en la urna la gente va a decidirlo. Propondré tres cosas: a este ayuntamiento desde el Congreso del Estado se le ha apoyado tanto así que tiene el mayor recurso en la historia y no hay pretexto de que no hay lana para hacer las cosas en la capital”.

“En estos tres años avanzamos en los mecanismos de participación ciudadana que en específico democratizamos las juntas de participación ciudadana, antes juntas vecinales, que son un enlace con la autoridad municipal. Lo que estamos viendo en comparación con otros municipios es que nos falta dar el siguiente paso que es el presupuesto participativo, que la gente decida de una parte del presupuesto dónde, cómo y en qué quieren que se gaste esta lana”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Esto requiere un marco legal y lo vamos a estar impulsando como una agenda legislativa importante, no solamente para San Luis Potosí sino para la mayoría de los municipios de los que no son indígenas, porque los indígenas se rigen bajo otro marco legal, pero donde la gente pueda decidir dónde, cómo y en qué quieren que se gaste una parte del presupuesto”.

“Traemos en San Luis Potosí pendiente de lo que tiene que ver movilidad y seguridad vial. Estamos trabajando todavía en el tema de la armonización, pero San Luis Potosí merece una ley de movilidad y seguridad vial, que una vez pasando el proceso electoral tendremos que hacer una consulta de la mano con la reforma electoral; la movilidad es tema urgente”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“En San Luis Potosí el crecimiento cada vez es más vertical. Hoy tenemos más construcciones en temas verticales y esto está generando que nuestra sociedad se esté organizando de forma diferente. Tenemos que actualizar y tenemos que tener una nueva ley de condominio. Es importante que la organización, que la vivienda tenga una nueva forma de vida, porque San Luis Potosí está creciendo mucho verticalmente. Vemos departamentos pequeños, medianos o grandes, complejos de departamentos y luego esta organización o esta formación de cómo se lleva a cabo la administración de esta forma de vida, pues no está tan bien regulada como en otros lugares”.

Y viene la renovación en la dirigencia del PAN. Rubén Guajardo no descarta participar aunque no sea él quien esté a la cabeza.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Más que levantar la mano Rubén Guajardo, lo que tenemos es que tenemos que tener la visión y el objetivo diferente. Queremos un PAN ganador que busque recuperar los espacios que hemos estado perdiendo en años anteriores. Tenemos que hacer una reflexión hacia dentro del PAN, si las coaliciones o las alianzas realmente nos están dando los resultados que estamos esperando para el partido”.

“Al final, cualquier partido político, su objetivo tiene que ser dar resultados electorales, que ganes. Si no está pasando eso, es que algo no se está haciendo bien, cuando más en momentos donde el PAN, hay que reconocerlo, en San Luis Potosí era una fuerza política importante, si no ganábamos las elecciones siempre quedábamos a un pasito, era el segundo lugar, pero todas las gubernaturas, 2015, 2009, 1997, la alcaldía de la capital, si no ganábamos estábamos ahí muy competitivos y en muchos distritos locales y federales también”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Tenemos que buscar ese PAN, ese panismo que está vivo, que trae muchas ganas de participar, pero la organización y la vida interna del PAN tiene que cambiar. Y para eso estaré participando, no sé si yo en la cabeza, porque falta mucho”.

Rubén Guajardo es de los pocos panistas que ganan elecciones tocando puerta por puerta, buscando voto por voto y así, buscará su cuarta diputación en el Congreso de San Luis Potosí.