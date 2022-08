Si no pagan cuotas escolares, no se inscriben, denuncian padres de familia inconformes

Padres de familia encabezados por la señora Karina Anguiano Piña, denuncian que la Asociación de Padres de Familia de la escuela Rafael Curiel Gallegos, están amenazandolos con quitarles voz y voto en la escuela sino pagan cuotas escolares, exámenes y aseo y lo más grave es que les dicen que no les permitirán inscribirse para el siguiente ciclo educativo.

A través de las redes sociales, armaron un grupo los padres de familia, donde señalan que en este centro escolar ubicado en Privadas de la Hacienda en Soledad de Graciano Sánchez, están suscitandose presuntas irregularidades, entre ellas, malos manejos de las cuentas de la institución por parte de Benjamín Palomo, Ana Pineda Guel, Graciela de la Torre Blas, Hugo Enrique Zúñiga Hernández.

Se inconforman porque los personajes en mención no han dado información de las cuentas pública de la Asociación de Padres de Familia y a pesar de que se les pide una auditoría, la directora de la institución, María Guadalupe García, no ha interferido en todo este asunto, además no descartan que tenga que ver con los presuntos malos manejos. Donde además, reportan reportan que existe actualmente conflicto de interés, porque la Presidenta y el Tesorero de la Asociación de Padres de Familia, son pareja y no deben estar manejando recursos de la escuela.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Graciela de la Torre Blas, supuestamente les impusó una cuota de mil pesos por cada estudiante, además de 250 pesos para realizar el aseo y 80 para los exámenes, la irregularidad que destacan, es que se les ha dicho que si no se cubre la totalidad de lo solicitado, los padres de familia no pueden reclamar en las juntas, las decisiones que ahí se tomen, además a través de los vocales de esta organización escolar, están pidiendo que se pongan al corriente con los faltantes de la cuota del ciclo escolar 2021-2022.

También se les solicitó comprar guías obligatorias para todos los grados.

Para que los niños puedan ser inscritos, sus padres tienen que entregar una carta de no adeudo como si no, no los van a recibir en la escuela.

Como esto, existen otras inconsistencias y aunque han reportado lo anterior a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, en sus diferentes departamentos, pero no ha habido respuesta favorable. Así que decidieron exponer este tema ante las redes sociales, sobre todo cuando se ha dicho en contadas ocasiones que la escuela es gratuita y se quieren vulnerar los derechos a la educación por no hacer el pago de supuestas cuotas voluntarias.