Si hice algo indebido en Michoacán, ¡órale!: Silvano Aureoles

El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo afirmó que la decisión de que el PAN propondrá candidato presidencial en 2024 de la coalición Va por México, corresponde a un criterio basado en las elecciones de 2021, pero eso ya quedó atrás y ahora se debe realizar una elección primaria entre quienes aspiren al cargo y que sea la gente quien decida.

De visita en San Luis Potosí como parte de su gira para promover su pre candidatura al gobierno de la República, afirmó en entrevista en El Sol de San Luis que no se bajará de sus aspiraciones no obstante la campaña en su contra emprendida “por quienes se robaron la elección, son socios del narco, se los demostramos y por eso están enojados”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Frente a los señalamientos y denuncias en su contra, Silvano Aureoles acepta el riesgo de una embestida desde el poder en caso de que su proyecto crezca, “pero voy a seguir de frente; elementos no tienen, para ir en contra mía; ha sido una campaña mediática, con el sello de la casa, un linchamiento”.

Ante las denuncias que se han presentado en su contra por parte del actual gobierno de Michoacán en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presuntas irregularidades de más de 5,000 millones de pesos, por incremento al doble de la deuda pública, desfalcos y demás anomalías en su gestión, Silvano Aureoles las desestimó y señaló que son parte de la persecución política por haber demostrado que el narcotráfico se robó la elección para entregársela al actual mandatario de esa entidad.

Algunos señalamientos en su contra han llegado hasta la Presidencia de la República, pero no lo harán desistir de su intención de ser candidato presidencial y aseguró que está listo para que lo sigan señalando pero hasta el momento no hay pruebas más que ataques mediáticos.

“Es la fórmula de los mediocres, de los incompetentes, ineptos e incapaces, echar una cortina de humo confundiendo con cifras –del desfalco en su gestión- primero que eran 2,900 millones, luego 5,000, 12,000 y 50,000; al final de toda administración hay auditorías y si hay algo indebido ¡órale¡, pero es poco ético que actúen así”.

“Le dije al fiscal general: me dicen que me van a acusar de que maté a Kennedy y además que me lo van a demostrar; cuando hay una persecución política te arman una carpeta hasta porque te bajaste de la banqueta, pero jurídica, financiera y patrimonialmente no hay nada y por ello los enfrentaré en el terreno que quieran”.

Silvano Aureoles dijo que “el mayor coraje que tienen es que demostré que no ganaron la elección de Michoacán, fue el crimen organizado quien se la dio al Juanito (sic) que dice que es gobernador, lo demostramos ante el Tribunal y se les arrugó a los magistrados para anular la elección”.

Sobre la alianza Va Por México, dijo que sin un proceso previo y abierto, avalado y organizado por el Instituto Nacional Electoral, no aceptará a quien sea candidato, porque es algo que debe definirse por el voto ciudadano, porque no hay manera de legitimar una candidatura sin un método democrático con foros, debates, que la gente conozca a quienes quieren la candidatura y gobernar el país.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Silvano Aureoles afirmó que el PRD necesita cuidar la coalición y ganar el Estado de México y Coahuila este año y después concentrarse en el 2024, “quiero que me ganen en buena lid, quiero medir fuerzas, pero también hay que dejar en claro que no todo está escrito en piedra y podemos ir solos, en un momento dado”.

Recordó que Morena ganó en el 2018 porque los demás candidatos no conectaron con los ciudadanos, no despertaron emociones, por eso ahora “tenemos que encontrar que la alianza vaya hacia adelante; aunque Movimiento Ciudadano ha dicho que quiere caminar solo, sería importante que se sumara”.

El dirigente del movimiento Por Amor a México, insistió en que “tiene que haber elecciones primarias, tiene que haber un método democrático para elegir a la o al que encabece el proyecto 2024".

Señaló que ha visitado 30 estados del país, algunos hasta en dos o más ocasiones, y solamente le falta Campeche y Baja California Sur; en San Luis Potosí, donde el PRD no tiene registro, integrará una estructura en cada uno de los siete distritos federales; confía en que el partido del sol azteca resurja. Que regresen los que se fueron y se reactiven los que bajaron los brazos.

“No me gustó el trato que Marko Cortés y “Alito” Moreno le dieron al PRD, no entiendo por qué ese desdén, esa violencia innecesaria, ese maltrato, ¿por qué tratan así al partido, cuando Jesús Zambrano ha sido muy generoso con ellos?”.

Sobre la posibilidad de que vaya solo a la elección del 2024, es decir, fuera de esa coalición, señaló que “no hago énfasis en ello, no quiero que empiecen a calificarme de esquirol, traen leyendas urbanas de que uno quiere deshacer la coalición, pero tienen que aceptar un método democrático para elegir candidato porque si no, será el preludio de una derrota anticipada y de que no aprendimos nada. Las “corcholatas” de Morena son vencibles, cualquiera, quien les puede ganar soy yo porque compito en su territorio”.