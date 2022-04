SES aun no emite comunicado por la detención Mónica N.

El Secretario de Salud del Gobierno del Estado, Daniel Acosta Díaz de León, no ha salido a pronunciarse respecto a la detención de la ex titular de la dependencia que actualmente ocupa Mónica N.

La dirección de Comunicación Social de los Servicios Estatales de Salud, SES, no ha emitido información oficial y señalaron que este es un asunto judicial que está manejando directamente la Fiscalía General del Estado, FGE.

Cabe recordar que en pasada entrevistas el funcionario estatal había señalado que la funcionaria había coleccionado irregularidades en la dependencia, muchas de ellas tenían que ver con la contratación de proveedores, la compra de medicamentos apócrifos y otros caducos.

A su arribo a la dependencia, había detectado serios problemas de desorden administrativo "yo diría falta de disciplina en los procesos".

Menciona también que había encontrado desabasto de medicamentos e insumos en las bodegas de material y de medicamentos, inclusive refería que había un inventario pero no era confiable lo que derivó el que hubiera varios cuestionamientos.

El pasado 26 de octubre de 2021, había señalado que además de los medicamentos caducos había encontrado vehículos inutilizados de un parque vehicular de 920, solo el 70 por ciento eran funcionales.

Cabe añadir que el 25 de agosto de 2021, Miguel Ángel Lutzow Steiner, ex titular de la dependencia sanitaria había ventilado ante diputados locales que existían denuncias ante la COEPRIS y la Fiscalía General de la República, FGR, por la compra de medicamentos oncológicos falsos y reconocía 423 toneladas de medicamentos que no habían sido distribuidos por estar almacenados "encontré los pasillos llenos atiborrado saturados de medicamentos y material de curación por lo que organizamos, un operativo, una estructura de trabajo y con la ayuda de la Guardia Nacional pudimos trasladarlos a las jurisdicciones sanitarias separando lo que no servía".