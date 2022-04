Audiencia de la Doctora Mónica N a las 11:30 horas para vincularla a proceso

La ex candidata a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena, Doctora Mónica "N" tendrá su audiencia inicial a las 11:30 horas de este miércoles 13 de abril en la sala del Centro de Justicia Penal adjunto al Centro Estatal de Reinserción Social número 1 que se localiza en la carretera San Luis Potosí-Queretaro Kilómetro 18.5, en la delegación de La Pila de la capital potosina donde la ex funcionaria fue ingresada en la madrugada.

De acuerdo a las disposiciones del nuevo sistema de Justicia, la audiencia será pública, por lo que cualquier persona podrá ingresar al recinto con la prohibición de tomar fotografías, ni videos.

Tras pertenecer a una administración priísta, Mónica fue candidata de Morena a la gubernatura de SLP en 2021. Quedó en tercer lugar. / Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En la audiencia se vinculará a proceso a la ex secretaria de Salud acusada de los delitos de Ejercicio Abusivo de sus Funciones y Asociación Delictuosa en su modalidad de pandillerismo.

La causa penal es la 211/2022 y se establecen como víctimas la sociedad de San Luis Potosí y el Erario Publico, en este caso representado por el director de los Servicios de Salud, doctor Daniel Acosta Diaz de León.

La audiencia inicial permitirá conocer si la doctor Mónica N. decide tomar al apoyo de la Defensoría Social del Estado o designa su defensoría particular, aunque trascendió que al ingresar al penal de La Pila designó un bufete jurídico de abogados provenientes de la Ciudad de México.

La ex candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí tiene 48 años de edad, es nacida en la Ciudad de México pero durante más de 25 años radicó en la Huasteca Potosina donde se incorporó al servicio público en la Secretaría de Salud.

Mónica “N”, fue detenida ayer alrededor de las 12:30 horas en el Estado de México por irregularidades detectadas cuando se desempeño como titular de Salud en la pasada administración priísta encabezada por el entonces gobernador Juan Manuel Carreras López.

Ocupó el cargo de secretaria de Salud del 25 de septiembre de 2015 al 18 de enero de 2021.

En Marzo de 2021 fue electa candidata a la gubernatura por el partido Movimiento de Regeneración Nacional y contendió en la elección de junio de 2021 donde ocupó el tercer lugar en las votaciones.

Acusaciones

En su primera entrevista como gobernador de San Luis Potosí el 26 de Septiembre de 2021, Ricardo Gallardo Cardona expuso que la punta del Iceberg en materia de corrupción era la Secretaría de Salud.

“Tenemos un Hospital Central que no está en crisis, ya está muerto, y que no se puede resucitar; lo exprimieron y ocuparon como una gran lavandería y no precisamente de ropa”.

El gobernador dijo que se encontró un almacén con toneladas de medicinas caducas “y por si eso no bastara, compraron medicina falsa contra el cáncer para llevarse el dinero, eso es un crimen”.

Meses más tarde, el 29 de octubre de 2021, el secretario de Salud del nuevo gobierno, Daniel Acosta Díaz de León denunció que en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" localizaron diez tambos con medicinas caducas con un valor de 11 millones de pesos y 40 toneladas de medicamentos apócrifos en ese nosocomio en clara alusión a su predecesora.

Lo que sigue

Tras vincularla a proceso en la audiencia inicial se abrirá debate legal respecto a la permanencia legal de Mónica N en en prisión donde sus abogados pugnarán para obtener su libertad, sin embargo en el caso es oficiosa de acuerdo al artículo 19 Constitucional por el perjuicio al erario.

En la audiencia se podría determinar el término o en su caso algunas de las partes pedir la duplicidad del termino por lo que la ex secretaria de Salud se mantendrá en prisión por lo menos 48 horas más de acuerdo a los procedimientos jurídicos.

