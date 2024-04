Señalética vial, repleta de stickers y graffiti en SLP

La señalética vial muchas veces no es respetada por falta de educación, pero también porque no es visible por grafiti o estampas adhesivas que la cubren, pero que no es retirada y permanece en esas condiciones todo el tiempo.

Desde señalética que indica límites de velocidad o que avisa de “vuelta a la derecha, solo con flecha”, incluyendo señales de parada de autobús, aparecen de la noche a la mañana grafiteadas, pero también con adhesivos -conocidos como pegatinas- que impiden a conductores visibilizarlas.

Las autoridades de la Policía Vial y de Movilidad capitalina suelen quejarse de la falta de educación vial de muchos conductores, pero no hacen algo por hacer visible esa señalética; automovilistas se quejan también que en ocasiones los letreros también son tapados por ramas de árboles frondosos o están cubiertos por polvo.

El destruir, inutilizar, quitar o cambiar un dispositivo o señal de seguridad de una vía de comunicación municipal es una conducta sancionada por el Bando de Policía y Buen Gobierno pero también como delito tipificado en el artículo 355 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí vigente; sin embargo, no se han conocido casos que a los autores se les haya sorprendido infraganti o que hayan sido denunciados.

Miguel Mora / El Sol de San Luis

De acuerdo con la corporación, la colocación de “señalética vertical” y su mantenimiento corresponde al personal de Ingeniería Vial, es decir, a esa área corresponde analizar si es necesaria su colocación y en qué sitios; atiende también solicitudes de vecinos que piden su colocación y se realizan estudios y proyectos de factibilidad; también autoriza la colocación de topes

También repone aquella señalética que se ha desprendido o que ha sido dañada en accidentes, pero hasta ahora no se observa que su personal realice trabajos de limpieza de esos letreros viales.

El vandalismo de la señalética al ser cubierta con pegatinas es frecuente en los alrededores de centros educativos, principalmente preparatorias o planteles universitarios, o en colonias consideradas conflictivas.