Pasar semáforo en rojo, de las infracciones más frecuentes en SLP; ¿de cuánto es la multa?

Entre las infracciones más frecuentes al reglamento de tránsito sobresale el no respetar la luz roja del semáforo; a la semana, los oficiales de la Policía Vial y de movilidad capitalina aplican entre 30 y 40 multas.

No es de las más castigadas, pero sí una de las faltas que más se cometen y que suele justificarse con un “se me hizo fácil” sin tener en cuenta que esa acción puede derivar en un accidente vial de consecuencias, lo que evidentemente ha ocurrido en múltiples ocasiones.

Antes de esa infracción, se ubica el estacionarse en lugar prohibido, especialmente en zonas para discapacitados; la más común es conducir a velocidad inmoderada.

El costo de comerse” una luz roja, es de 8 UMAs, es decir, 868.56 al valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, y es de las infracciones que este año disminuyeron, ya que antes costaba 10 UMAs.

De acuerdo con datos aportados por la dirección de Policía Vial y Movilidad, no hay zona donde no se incurra en esa infracción, pero es más frecuente en el Centro Histórico, o en vialidades como la avenida Venustiano Carranza e Himno Nacional, principalmente cuando disminuye la afluencia de vehículos; hasta 40 multas se contabilizan a la semana en promedio, a veces más a veces menos.

La corporación capitalina exhorta reiteradamente a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, no manejar bajo los influjos del alcohol, llevar a los menores en los asientos traseros del vehículo, evitar el uso del teléfono celular y respetar la señalética vial, entre ella la luz roja del semáforo.

Se recordó que al conducir un automóvil es esencial conocer el reglamento de tránsito, utilizar cinturón de seguridad, no hablar ni mensajear por teléfono celular, respetar las indicaciones del semáforo y dar preferencia a ciclistas y peatones, no exceder los límites de velocidad, y no llevar menores de edad en asientos delanteros, principalmente.

Cabe destacar que a través del personal de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil capitalina con frecuencia se brindan pláticas sobre Educación Vial, principalmente en centros educativos o donde sean solicitados.