Secuelas de Covid, otro problema de salud: Expertos

El doctor e investigador Andreu Comas García reconoció que aunque el virus original ya se extinguió, el Ómicron no es el final de la pandemia debido a las nuevas variantes.

Advirtió que la inmunidad no es homogénea, y prevalece una alta transmisión comunitaria sin control.

“Debemos entender que hasta que el 90 por ciento de una población no esté vacunada, y que no haya entrada masiva de nuevas variantes tendremos que seguir utilizando el cubrebocas, controlar los aforos y (mantener) lugares ventilados”.

Reconoció que el país no cuenta con una política restrictiva para evitar que lleguen más variantes, y “si no hay estrategia de vacunación masiva a menores de 18 años van a surgir nuevos virus”.

En su participación en la mesa de diálogo “La Voz de los Expertos” sobre el tema de las variantes del Covid-19 -transmitida por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología-, el profesor de la Facultad de Medicina e investigador del Centro de ciencias de la Salud y Biomedicina de la UASLP, mencionó que para parar la trasmisión es importante que la sociedad civil realice un acto de responsabilidad, como el quedarse en casa si se tiene Covid.

Doctor Francisco Edgar Cervantes Durán

Sin embargo, también alertó que se avecina otro problema de salud, y que es “el cómo voy a manejar las secuelas del Covid, como niebla mental, déficit de atención, alteración de la memoria, depresión, ansiedad, problemas vasculares, renales, y musculo-esqueléticos”.

En la charla también participó el doctor Francisco Edgar Cervantes Durán, Subdirector de epidemiología de los Servicios de Salud del gobierno estatal, quien señaló que la población debe recordar que no solamente existe el Covid, sino que hay otros virus y que hay que estar atento a ellos; por ello, indicó que se debe estar muy al pendiente de la continuidad de las vacunas, seguir los protocolos y disminuir la propagación de la enfermedad.

Sobre el uso del cubrebocas, dijo que se deberá seguir utilizando “por un muy buen rato”; recomendó utilizar uno doble en sitios de concentración, como cuando se viaja en transporte urbano.

No obstante, admitió que ninguna vacuna es efectiva al cien por ciento ante alguna cepa del Covid. “Su función es que no nos compliquemos, que no lleguemos al hospital; quienes están ahorita hospitalizados, son gente que no se vacunó”, aseveró.