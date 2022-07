Se manifiestan trabajadores de la Salud del Hospital de Ciudad Valles

Trabajadores del Hospital General de Ciudad Valles se manifiestan en contra de la directora de dicho nosocomio Mónica González Mojica, debido a que presuntamente maltrata, amenaza y violenta constantemente a sus subordinados desde que asumió el cargo, al grado que varios subdirectores han renunciado por presiones y además a una de ellas la agredió físicamente.

Un grupo de enfermeras encabezada por María Elena Balderas Barrios se manifestó debido a que recientemente la directora del Hospital, provocó el cambio de la Jefa de Enfermeras al municipio capitalino, a pesar de la eficiencia y resultados que daba en el puesto, pero aprovechó sus vacaciones para mandarla al Hospital del Niño y la Mujer y ahora quiere colocar en el cargo a un trabajador de su confianza.

También reportan que recientemente dos subdirectoras de la institución, ya no pudieron tolerar los malos tratos, incluso a una de ellas la llegó a aventar y por esa razón decidieron renunciar, antes de que la situación fuera insostenible.

"Es preocupante lo que está pasando, son elementos muy buenos, muy buenos gestores, están preocupados más que nada por el bienestar del paciente y las malas decisiones o la falta de experiencia de la directora, está afectando porque toma decisiones que ponen en riesgo realmente tanto al paciente como al personal médico y al de enfermería".

Ejemplificaron que actualmente no hay ginecólogo y aún así aceptan paciente en este centro de salud, toma atribuciones que no van con el cargo, no ha buscado opciones en el personal médico, se pone en riesgo la vida de la paciente y se pone en riesgo las cédulas profesionales de quienes tienen que atender a los pacientes en dicha área.

"Este autoritarismo de la doctora, se siente dueña del hospital, no tiene realmente conocimiento de cómo dirigir un nosocomio, no lo digo yo, lo dice el hecho de que hayan renunciado varios jefes de servicio, la doctora Delis renunció por el maltrato físico de la directora que llegó y la aventó porque llegó muy molesta"

Las quejosas cargan consigo pancartas donde se lee "Fuera directora del Hospital de Valles, no a la repetición de la herencia maldad", "El gremio de la enfermería solicita respeto a nuestros derechos", "Solicitamos audiencia con el secretario de salud y el representante sindical de la sección 33", "Somos base trabajadora, estamos con usted señor gobernador apoyamos su trabajo y el de las enfermeras", "Todos somos Hospital General Valles", "Reinstalen a nuestra jefa de enfermería".

Esta situación ya la expusieron desde el pasado 5 de julio a funcionarios de la Secretaría de Salud, sin embargo el titular de la dependencia Daniel Acosta Díaz de León no ha atendido la solicitud de destitución de esta persona que tiene una muy mala actitud y falta de respeto hacia los trabajadores.

Desde que orquestó la salida de la jefa de enfermería no ha podido abrir la jefatura y recientemente se les dijo que llegará un nuevo responsable que será empleado bajo el régimen de contrato, que trabajé a favor de ella y no en contra "ella aprovechó que la jefa de enfermera se fuera de vacaciones y la mandó regresar a su base que es el hospital del Niño y la Mujer, nosotros seguiremos en lucha por ella, porque es la única que trabaja en base a derechos y no como la directora a quien nadie quiere"