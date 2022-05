Se han reportado 5 fallecimientos por accidentes laborales en empresas: STPS

En lo que va de la actual administración de Gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Estatal (STPS) ha recibido el reporte de al menos 5 lamentables fallecimientos de trabajadores por accidente laboral; aunque, uno de estos casos se encuentra todavía con una investigación abierta, de acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado.

Néstor Garza Álvarez, titular de esta dependencia, señaló que, los accidentes de trabajo más comunes que se han presentado dentro de las empresas, son al momento de maniobrar máquinas y materiales pesados, aunque, también se considera como accidente laboral los percances que se registran en el transporte de personal, durante el traslado de la gente de su casa a la empresa, y viceversa.

“De los fallecimientos que se han registrado en lo que va de la administración en su mayoría han sido accidentes de trabajo, y sólo uno está en investigación para determinar si fue accidente o negligencia; aunque también hay un caso de un estudiante que era practicante y no cumplió con las reglas de trabajo, pues estaba realizando labores peligrosas, además en el centro de trabajo no le habían indicado bien que no lo debía hacer”, expresó.

Ante ello, el funcionario señaló que recientemente instalaron el Consejo Consultivo Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de analizar los retos que se presentan para la disminución de los accidentes de trabajo en las empresas, y lograr que todos los trabajadores cuenten con seguridad social.

Detalló que dicho Consejo está conformado por autoridades de los tres niveles de gobierno, IMSS, dependencias estatales y municipales como la Dirección de Comercio, Protección Civil, COEPRIS, organismos empresariales, entre otros.

“Los accidentes de trabajo pueden pasar, aunque se tengan todas las medidas de seguridad, pero, cuando estos se presentan por alguna omisión de capacitación, por no tener bien continuidad sus comisiones mixtas de seguridad, salud e higiene, el accidente se atribuye a una negligencia o caso omiso de las normas de trabajo”, agregó.