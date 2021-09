"Se entrega un municipio completamente distinto": alcalde

"No había registro de procedimientos, se encontraron dobles contabilidades y una deuda millonaria, lo que hoy se revirtió"

El Presidente Municipal, Xavier Nava Palacios afirmó que entregará un Municipio muy distinto al que recibió de sus antecesores quebrantado por la corrupción y con procesos de transparencia dudosa.

“No puedes llegar a una Ciudad como nos tocó a nosotros: abandonada desde hace más de 9 años, tratamos de recuperar la infraestructura que, aunque no ha sido posible hacerlo al cien por ciento, puedo asegurar que sí está en muchas mejores condiciones de las que encontramos”.

En la entrega oficial de la magna obra al sur de la ciudad, afirmó que hace tres años el Ayuntamiento se recibió en una situación completamente distinta a como está ahora, puesto que no había procesos registrados, pero sí había dobles contabilidades; no había un padrón de proveedores al día, los procedimientos no se realizaban conforme a la ley, y se debían más de mil 400 millones de pesos.

“Hoy se deben menos de 700 millones de pesos, por supuesto que los pasivos se incrementan de acuerdo con los proyectos de obra que se van ejecutando, pero vamos a dejar finanzas sanas; además, hoy sabe la gente que puede concursar en los procesos de licitación y los casi 150 contratistas que fueron adjudicados con obra pública a través de los procesos de licitación.”, aclaró el Primer Edil.

Xavier Nava dijo estar consciente de que aún hay mucho trabajo por hacer, con una situación económica difícil en el país y el Municipio.

Sin embargo, remarcó, hoy es un escenario completamente distinto en San Luis, las áreas funcionan al cien por ciento, los reglamentos ofrecen certeza a la gente, se dejan instituciones sólidas, y la gente necesita enterarse de todo lo que se ha hecho.

