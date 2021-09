Se encadena director a entrada de primaria "Benito Juárez"

Luis Lucio Lira González, director general de la escuela primaria Benito Juárez ubicada en la cabecera del municipio de Cárdenas, se encadenó en la puerta principal de la institución debido a que fue destituido del cargo sin justificación alguna.

Ahí permanecerá encadenado hasta que las autoridades educativas le justifiquen los motivos por los que fue removido de la institución ya que argumenta este tema se trata de un acoso laboral por parte de el inspector de zona escolar 017 sector XIX y un grupo de maestros del turno matutino.

Al parecer el supervisor de zona, lo acusa de no cumplir con acuerdos verbales, mismos que el profesor Lucio Lira González afirma desconocer "no se me dice qué acuerdos no cumplí, entonces a todas luces es una injusticia a la que no estoy dispuesto a soportar, y la única manera de defenderme es hacer esta protesta porque es una injusticia, yo solo pido que si hay algo contra mí que se pruebe y se me sancione en función de eso, pero no simplemente ponerme a disposición, si hay denuncias por qué no se procedió a lo que es".

El director reconoce que ha tenido algunos problemas con los maestros de la institución, derivados de la dinámica común laboral, como levantar la voz, también dio asilo a unos perritos abandonados, sin embargo considera esos temas no son motivo suficiente para retirarlo del puesto "me ponen a disposición pero no me dicen porqué, qué hiciste, qué tan grave es para que me quiten el trabajo, hay formas, modos, que no se están cumpliendo, esto es un acoso laboral de mis superiores y aquí estaré hasta que no me den una solución".

Aunque está protestando en la institución educativa, permite que se lleven a cabo las clases presenciales, además de que los maestros continúen su jornada laboral, ya que no quiere afectar la actividad cotidiana de la población del lugar.

Tiene 12 años laborando en la institución y afirma haber dado resultados en materia educativa por lo que le extraña que esté ocurriendo está irregularidad "estoy encadenado por disposición propia las clases continuarán, porque he sido el primero en pedir las clases, me da mucha vergüenza estar aquí, pero no obstruyo el tráfico ni el trabajo la institución".

Menciona que los padres de familia y los alumnos de la escuela lo apoyan en esta manifestación, misma que continuará hasta que se llega a una solución en su caso.

