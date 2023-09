Se debe revisar estrategia de seguridad tras ataques en plazas comerciales: Rubén Guajardo

Los hechos de violencia que se suscitaron en las últimas horas en diversas plazas comerciales de la ciudad, deben generar en las autoridades estatales y municipales, una autocrítica y análisis de lo que no está funcionando en la estrategia para ver la manera de que pueda mejorar.

Así lo consideró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado diputado Rubén Guajardo Barrera, al añadir que otro punto a revisar son los protocolos de seguridad en este tipo de lugares, donde acuden cientos de personas cuya seguridad debe estar garantizada.

Hizo un llamado a los responsables de las Secretarías de Seguridad Pública Estatal y Municipal respectivamente, para que hagan su trabajo de manera eficiente y entreguen resultados a la ciudadanía así como al gobernador del estado y al presidente municipal de la capital, que los tienen en esa responsabilidad.

“Desde el Congreso del Estado, lo que nos toca tiene que ver con el marco legal, y se han hecho reformas importantes para mejorar la seguridad pública. Se han aprobado los presupuestos históricos al Ayuntamiento de la Capital, así como a la Secretaría de Seguridad Pública y se vigila que ese recurso se haga de forma correcta. Esa es nuestra chamba desde el Congreso del Estado”, señaló.

Manifestó el diputado Rubén Guajardo que “en materia de seguridad pública, se han hecho reformas importantes que ayudan a los ayuntamientos, al Estado, así como a la Fiscalía. Pero creo que hoy es momento de que la otra parte, que es quien ejecuta las políticas públicas en materia de seguridad pública, haga un análisis, un diagnóstico de qué se está haciendo mal para que no se repitan estos hechos”.

“Hoy le volvería a preguntar al secretario de Seguridad Pública si la percepción de inseguridad es de unos cuantos, porque ante estos acontecimientos que sucedieron en diversas plazas, la percepción de inseguridad no solamente es de unos cuantos ni de las redes sociales, sino es de todas y todos los potosinos; hay por supuesto corresponsabilidad de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, en este tema muy sensible para las y los potosinos”, dijo.

El diputado Guajardo Barrera se refirió a la posibilidad de que haya cambios en los mandos policiacos y consideró que “eso no resuelve el problema de fondo, se puede cambiar a una persona de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana o de la Municipal, pero si toda la corporación sigue siendo la misma, pues creo que no se ven cambios a fondo. Mejor, se tiene que ver de la estructura operativa en materia de prevención que no está funcionando”.

Asimismo hizo un llamado a los responsables de las plazas privadas para que presenten sus protocolos y diagnósticos que deben de estar autorizados por Protección Civil, “pues vimos que en los hechos de Plaza El Dorado hubo un caos porque no se tenían los protocolos adecuados para poder salir de esta crisis que se tuvo”.