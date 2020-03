Se debe legislar para acelerar la donación de órganos

Se deben agilizar los procesos para agilizar la donación de órganos, y por ende, salvar más vidas, por lo que es importante y urgente que se legisle a favor de la donación de órganos.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con el periódico “El Sol de San Luis”, la Artista Visual Sahiye Cruz Villegas, quien insta a las autoridades de los tres niveles de Gobierno y a los Legisladores, a hacer un replanteamiento para que las leyes favorezcan los procesos de donación de órganos y éstos se agilicen y sean más rápidos y efectivos, pues hay muchas personas esperando un órgano para poder salvar su vida.

Artista Visual Sahiye Cruz Villegas / Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

La reconocida, talentosa y creativa Artista Visual Sahiye Cruz Villegas, visitó las instalaciones de “El Sol de San Luis” acompañada de su hermana, la joven Cristina Villegas, quien gustosa y con mucho cariño le donará un riñón. El trasplante podría ser en este mismo año, por lo que está tomando medidas para que se lo puedan realizar, y se ha dado a la tarea de cuidar su salud en base a una alimentación sana y a bajar de peso como se lo han pedido los especialistas que la están tratando, para que pronto pueda tener un órgano de su hermana y recupere su salud a la brevedad con óptimos resultados.

Indicó que para salvar su vida es indispensable hacerse hemodiálisis, tres veces por semana. Ella acude a un Hospital privado, no porque tenga muchos recursos, sino porque ahí es más fácil y ágil el proceso de recuperación y ahí mismo se hará el trasplante de riñón. Será su hermana quien se lo done, pues la lista de quienes requieren un riñón es larga y la espera se hace eterna, más cuando ya está en juego la vida y los enfermos luchan por sobrevivir y se combaten día a día entre la vida y la muerte.

Por todo lo anterior, exhorta a las autoridades que quiten protocolos para que todas las personas que quieran ser donadoras de órganos al morir o en vida, sus órganos estén destinados rápidamente a dar vida a quien sólo podrá vivir con un trasplante.

Sostuvo que hay muchísimas personas de escasos recursos, que no pueden pagar un trasplante, que no tienen trabajo, que no tienen ni siquiera la prestación del Seguro Social (IMSS), o ISSSTE, por lo que insta a que el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) tengan estrategias para acelerar los procesos de atención a estas personas, que no pueden dejarse morir.

Por su parte, su hermana Cristina Cruz Villegas, dijo que el donar un órgano es algo muy, muy serio, y que incluso, ambas (Sahiye y ella), ya tomaron apoyo psicológico, y terapias diversas para que el trasplante sea exitoso, viéndolo y como algo natural, y asimilarlo sin miedo.

Y para poder pagar su trasplante y las hemodiálisis que se hace por el momento, pide se le apoye adquiriendo alguna de sus obras creativas, que están a precisos muy accesibles para todos los bolsillos, además hace sesiones fotográficas para todo tipo de evento, e incluso vende pays de piña, fresa, manzana y queso, panecitos de varios tipos, vende hasta burritos y pone lo mejor de su esfuerzo y profesionalismo para así poder salir adelante, ya que como no cuenta con la prestación de un seguro social requiere recabar fondos. Indicó que gasta más de $18,000 mil pesos al mes en hemodiálisis.

Su preocupación por recabar el costo del trasplante es mucha pues tiene un costo de $350 mil pesos, (ya con los medicamentos y las revisiones) por lo que pide apoyo a legisladores y a autoridades de los diversos niveles de Gobierno, para que su vida no termine por falta de recursos económicos, que eso no sea impedimento para que salve su preciada vida.

Su facebook: Fotógrafa Sahiye Cruz Villegas. Su número de celular: 44-41-25-45-06. Para quien guste apoyar a esta noble causa