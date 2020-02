Realizan en IMSS nueva donación multiorgánica

En San Luis Potosí, el 17 de febrero pasado, un equipo médico y de enfermería de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, realizó la cuarta procuración multiorgánica en lo que va del año. Extrajeron riñones, córneas, piel y hueso de un hombre de 60 años de edad, que presentó muerte encefálica.

Las córneas serán trasplantadas a dos pacientes del Estado, mientras que los riñones fueron trasladados a la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, No. 25, en Monterrey, Nuevo León; y la piel y el tejido músculo esquelético se canalizaron al Banco de Tejidos del Estado de México. Esta donación beneficiará a más de 80 personas.

La directora del Hospital General de Zona No. 50, Aurora Donají Peña, destacó que las procuraciones que ha realizado el nosocomio han sido gracias a la aceptación, humanismo y buena voluntad de las familias que han perdido a un ser querido “pero están dispuestos a regalar una oportunidad de vida a otras personas que lo necesitan”.

Cabe referir que en total, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, realizaron tres procuraciones multiorgánicas en los últimos días; en el Hospital General Regional No. 6, en Tamaulipas, en el Hospital General de Zona No. 50, en San Luis Potosí, y en el Hospital General Regional No. 17, en Quintana Roo.